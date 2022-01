Durante le fredde serate invernali molti di noi preferiscono rimanere in casa e godere di tutti i benefici che essa ci offre. Una calda tisana per distendere i muscoli e favorire il sonno, un buon libro da leggere o una serie televisiva da terminare. Non dimentichiamo il calore del termosifone e l’abbraccio di una calda coperta.

Infatti, quando fuori piove o le temperature rasentano lo zero, è meraviglioso rimanere sotto un piumone morbido che ci preserva e protegge dal freddo. Un valido alleato che ci avvolge in un caldo abbraccio.

Qualche consiglio utile per lavare il piumone

In commercio, possiamo scegliere tra una vasta gamma di piumoni. Sintetici, in piuma d’oca, decidere il grado di calore, il materiale di composizione e le dimensioni.

Ma non dimentichiamo un aspetto molto importante: quello che riguarda la pulizia. Infatti, alcuni piumoni possono essere lavati in lavatrice, altri invece necessitano di un lavaggio a secco. Naturalmente è fondamentale leggere l’etichetta informativa, che troviamo attaccata al prodotto.

Se il nostro piumone può essere lavato in lavatrice, per ottenere un buon risultato ed evitare dei danni irreparabili, dobbiamo seguire alcuni semplici passaggi. Ad esempio, evitiamo le temperature troppo alte e non utilizziamo dei detersivi o degli ammorbidenti troppo aggressivi. Inoltre, se le informazioni sull’etichetta lo permettono, possiamo asciugare il piumone in asciugatrice. In caso contrario, stendiamolo all’aria aperta in posizione orizzontale, evitando il contatto diretto con il sole.

Ecco come rinfrescare il piumone e profumare la stanza velocemente grazie a questo rimedio economico e naturale

Ma se il nostro piumone ha solo bisogno di una rinfrescata? Ecco che in questo caso ci viene in aiuto un caro e semplice rimedio utilizzato dalle nonne.

Abbiamo bisogno solo di due prodotti fondamentali: il bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale della fragranza che preferiamo. Mescoliamo il tutto e distribuiamo sulla superficie del piumone. Lasciamo agire per un’ora. Terminato questo tempo, eliminiamo il bicarbonato con l’aiuto dell’aspirapolvere. Ecco come rinfrescare il piumone e profumare la stanza velocemente grazie a questo rimedio economico e naturale.

In poco tempo la nostra coperta potrebbe essere igienizzata e profumata. Infatti, il bicarbonato è considerato un disinfettante naturale, capace anche di catturare i cattivi odori.

Un ultimo consiglio. Per avere sempre un piumone fresco e asciutto, cerchiamo di arieggiare con regolarità la stanza. Per eliminare la polvere possiamo utilizzare il battipanni, o delle spazzole dotate di setole morbide.

