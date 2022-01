Mancano pochi giorni alla fine di gennaio ed è giunto il momento di tirare le somme di questo mese un po’ insipido. Dopo la fine delle feste, infatti, le settimane successive sono praticamente volate e non sono state particolarmente esaltanti, sotto tutti i punti di vista.

Per questo motivo, già molte persone si sentono scoraggiate e percepiscono che questo 2022 non sarà diverso dai due anni precedenti. Tuttavia, non si può giudicare un intero anno, guardando solo ciò che è accaduto durante il primo mese.

Per molte persone, infatti, questo 2022 deve ancora svelare tutte le sue carte e ci saranno tante sorprese ad attenderli già dai prossimi mesi. Quindi, così come ci ricorda l’oroscopo, sarà importante aspettare con fiducia e speranza l’arrivo della fortuna, avendo sempre però un atteggiamento propositivo.

Per alcuni segni zodiacali, già febbraio sarà un mese decisivo e ricco di novità, ma sarà soltanto uno il prescelto dai pianeti e dagli astri. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Toro e Vergine brilleranno a febbraio, ma il vero protagonista del mese sarà questo segno zodiacale che avrà un’incredibile fortuna

Come abbiamo già visto in altri articoli, febbraio sarà un mese particolarmente fortunato per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine.

Per quanto riguarda il primo segno zodiacale, sarà la meravigliosa congiunzione astrale del 29 gennaio ad iniziare un trend decisamente positivo. Il mese di febbraio, quindi, sarà veramente brillante, sia dal punto di vista lavorativo che dei sentimenti. I giorni più fortunati potrebbero essere il 7 e l’8 febbraio, grazie all’influenza di Marte e Venere che saranno molto attivi.

La buona sorte travolgerà anche la Vergine, che sarà uno dei segni più fortunati di tutto il 2022. Nonostante gennaio sia stato un mese un po’ altalenante, finalmente a febbraio ci sarà la svolta tanto sperata. Tante belle sorprese arriveranno soprattutto in amore, con un San Valentino che sarà veramente speciale.

Il vero protagonista di febbraio

Tuttavia, il segno zodiacale che veramente prospererà più di tutti a febbraio sarà lo Scorpione. Anche per questo segno il 2022 sarà un anno particolarmente favorevole e la fortuna busserà alla sua porta proprio il prossimo mese.

Infatti, in ambito lavorativo, grazie alla protezione di Giove, arriveranno nuovi clienti e progetti che faranno finalmente lievitare il conto in banca.

Oltre a Giove, anche Venere porterà benessere e serenità soprattutto in famiglia e nelle relazioni di coppia. Quindi, Toro e Vergine brilleranno a febbraio, ma il vero protagonista del mese sarà questo segno zodiacale che avrà un’incredibile fortuna.