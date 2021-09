Molte di noi amano indossare il make up per apparire più attraenti e per piacerci di più. In questo momento storico è diventato molto semplice accedere a tutorial e spiegazioni su come realizzare trucchi bellissimi: sempre più donne sfoggiano trucchi copiati dai video di Youtube e hanno imparato a truccarsi al meglio, usando spesso molti prodotti specifici.

Un parte meno nota e meno piacevole è sicuramente quella del démaquillage, ovvero quando di sera dobbiamo rimuovere il trucco in maniera accurata prima di andare a dormire. Per questo motivo, oggi vedremo come rimuovere il make up in una sola passata con questo utilissimo trucchetto.

Un passaggio fondamentale per avere la pelle sempre al meglio

Quando arriva l’ora di struccarsi, molte di noi preferirebbero far altro. Alla fine di ogni giorno è necessario struccarsi ed è sconsigliatissimo andare a dormire truccate.

Per struccarsi bene, senza lasciare traccia né danneggiare la nostra pelle, è necessario seguire alcune regole precise e non essere mai frettolose. In particolare è necessario struccare in maniera accurata la zona degli occhi, per evitare irritazioni e arrossamenti.

Innanzitutto, dovremo sempre usare un latte detergente delicato che sia adatto alla nostra pelle. Dobbiamo, poi, dobbiamo usare dei dischetti adatti, che rimuovano il trucco senza essere troppo aggressivi. È possibile sia usare quelli in cotone usa e getta che quelli lavabili riutilizzabili.

Ora che abbiamo tutto il necessario possiamo mettere una dose di prodotto detergente sul dischetto, ma prima di iniziare a struccare dobbiamo seguire questo semplice trucco che ci renderà la vita molto più semplice. Vediamo di che si tratta.

Ecco come rimuovere il make up in una sola passata con questo utilissimo trucchetto

Dovremo semplicemente soffiare energicamente con la nostra bocca sul lato asciutto del dischetto. In questo modo vedremo crearsi delle piccole bolle e avremo emulsionato il prodotto che sarà stato assorbito a fondo dalle fibre del batuffolo di cotone.

Ora possiamo delicatamente picchiettare il cotone sulla pelle, iniziando a struccare gli occhi. Per essere veloci potremo lasciare il dischetto per una decina di secondi sulle ciglia, in modo da sciogliere il mascara e l’eyeliner. Dopo questo passaggio rimuovere i residui sarà un gioco da ragazzi.

Ora possiamo concludere il démaquillage passando un tonico e idratare la pelle con prodotti adatti. Grazie a questo trucco non dovremo stare a lungo a strofinare gli occhi, rischiando di irritare la pelle ma potremo struccarci in una sola passata.

Approfondimento

Ecco la nuova tendenza che stanno seguendo tutti per applicare l’eyeliner senza sbagliare.