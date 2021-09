Settembre, si sa, è tempo di nuovi inizi e nuovi progetti. Fin dai tempi della scuola, l’inizio di settembre rappresenta nella nostra vita un punto di svolta ogni anno. Abbiamo concluso il periodo estivo e siamo pronti ad affrontare un altro anno di lavoro o di studio dopo aver fatto il pieno di energia. Ma come possiamo evitare di finire nella solita trappola in cui non manteniamo le promesse fatte ai noi stessi, e la nostra produttività cala quasi immediatamente dopo un breve periodo di entusiasmo iniziale?

In realtà esiste un metodo semplice e provato per non perdere la via, e realizzare davvero i nostri progetti e i nostri sogni all’arrivo di settembre. Se non abbiamo soldi da spendere per un life coach privato, non diamoci per vinti, esiste un’altra soluzione. Ecco lo strumento più semplice che possiamo usare tutti per prendere davvero in mano la nostra vita a settembre.

Ma di quale strumento stiamo parlando? Niente paura, non si tratta di un corso di meditazione o di lezioni da un life coach. La soluzione è molto più semplice, e viene usata in realtà già da secoli: si tratta di una banale agenda. La scienza ha dimostrato che scrivere a mano ci aiuta a ricordare e organizzare le informazioni meglio rispetto alla scrittura su tastiera. Possiamo usare questo fatto a nostro vantaggio per riorganizzare la nostra vita con uno strumento semplicissimo.

Quante volte abbiamo dimenticato quei lampi di genio improvvisi che potrebbero risolvere uno dei nostri tanti problemi? La soluzione migliore, per quanto possa sembrare banale, è scrivere. Scriviamo i nostri progetti, la nostra lista delle cose da fare, e soprattutto utilizziamo un calendario. Il calendario è lo strumento più utile che possiamo trovare all’interno di un’agenda. Ecco come utilizzarlo al meglio per aumentare la produttività, raggiungere i nostri obiettivi e prendere in mano la nostra vita.

Come sfruttare davvero il calendario della nostra agenda

Il calendario, se sappiamo come usarlo, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi in men che non si dica. Utilizziamolo in questo modo: all’inizio del mese, facciamo un elenco dei progetti da portare a compimento nei prossimi 30 giorni. Ad esempio un progetto di lavoro, un hobby, la preparazione per un esame etc. Poi, ‘scomponiamo’ il nostro obiettivo mensile in tanti obiettivi giornalieri. In questo modo, il nostro grande progetto diventerà immediatamente più fattibile. Con la magia di carta e penna, e di una mente organizzata, sarà molto più semplice realizzare i nostri progetti.

