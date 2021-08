Uno degli accessori più importanti per realizzare un make up impeccabile è sicuramente l’eyeliner. Amatissimo dalle donne sin dai tempi di Cleopatra, ha caratterizzato vere e proprie icone di stile e di femminilità sino ai giorni nostri.

L’eyeliner è un cosmetico indispensabile per realizzare un trucco contemporaneo, esso delinea l’occhio, lo rende più grande e più brillante. Sia che usiamo un eyeliner in stilo, più semplice da maneggiare, o uno col pennellino, più preciso ma più ostico nell’utilizzo, l’eyeliner non è semplice da applicare.

Gli errori e le sbavature, infatti, sono dietro l’angolo. A volte viene difficile riuscire a fare una linea precisa e spesso capita che i tratti siano diversi da un occhio all’altro. Per fortuna è possibile seguire alcuni trucchi per mettere l’eyeliner in modo impeccabile e veloce. Oggi vedremo qual è la nuova tendenza che stanno seguendo tutti per applicare l’eyeliner senza sbagliare.

Un trucco semplicissimo da realizzare con un oggetto che abbiamo tutti

Di trucchi e consigli per mettere l’eyeliner in modo semplice e perfetto ce ne sono moltissimi. C’è chi dice di mettere una striscia di scotch di fianco all’occhio, chi usa delle vere e proprie formine per tratteggiare la linea e altri consigli del genere. Queste tecniche, però, rischiano di creare antiestetiche sbavature.

Se non siamo truccatrici esperte e non riusciamo a delineare un tratto preciso non dobbiamo disperare, però. Esiste, infatti, un trucchetto proposto da vari tutorial Youtube e video di TikTok che è molto efficace, semplice e veloce da realizzare. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco la nuova tendenza che stanno seguendo tutti per applicare l’eyeliner senza sbagliare

Quello che dobbiamo fare è prendere una qualsiasi carta di credito o bancomat, l’importante è che sia rigida. Ora dobbiamo posizionare la carta di fianco al nostro occhio e usarla come un vero e proprio righello sulla nostra pelle. Basterà spingere l’eyeliner seguendo la carta di credito e il nostro tratto sarà dritto, definito e senza sbavature.

Dobbiamo ripetere l’operazione per entrambi gli occhi e vedremo subito il risultato perfetto. Se vogliamo un tratto più largo, possiamo calcare un po’ di più l’eyeliner, se invece preferiamo un tratto sottile, dovremo essere leggeri.

Ora possiamo terminare il nostro trucco senza dimenticare di mettere un ombretto e un mascara per valorizzare al massimo i nostri occhi.