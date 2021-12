Pochi giorni ancora e comincerà la maratona degli interminabili pranzi e cene in famiglia. Il menù sarà ricco e vario e non ci sarà molto tempo per contare le calorie per ogni ricetta.

Questo potrebbe non essere il momento giusto per mantenere una dieta dimagrante, ma sarebbe meglio regolarci per non fare abusi. Perché, oltre per la linea, potrebbe essere controproducente per la nostra salute.

Se non ci limitiamo a tavola, infatti, colesterolo e trigliceridi potrebbero salire alle stelle, provocando non pochi problemi. Per evitare troppi sensi di colpa, potremmo trovare pochi minuti al giorno da dedicare al nostro fisico. Inoltre, non farebbe male svolgere un allenamento utile a distendere i nostri muscoli, messi a dura prova durante le feste.

Ecco come rimanere in forma e rilassare i muscoli durante le feste con questi semplici esercizi

Sarebbe importante non lasciarsi andare troppe ore sul divano, praticando un po’ di attività fisica. Per esempio, se durante le serate capiterà di mettere della musica, scateniamoci in balli di coppia e non, che aiuteranno a smaltire qualche fetta panettone. Ricaviamo, poi, dalle nostre giornate indaffarate almeno 30 minuti per tenere i muscoli allenati e dimenticare le tensioni muscolari.

Sicuramente non possono mancare i tradizionali affondi frontali, dopo aver fatto pochi minuti di riscaldamento. In piedi con la gamba destra avanti, scendere verso il pavimento, facendo quasi toccare il ginocchio sinistro a terra, mentre il destro formerà un angolo retto. Basteranno circa 10 ripetizioni per 3 volte, alternando le gambe.

Potremo, poi, prosegure con l’esercizio “superman”, a terra con la pancia in giù solleviamo contemporaneamente le gambe e il torace per qualche secondo. Ripetiamo almeno altre 15 volte lo stesso movimento.

Per i muscoli dorsali, invece, sarebbe utile l’esercizio detto “tavolo”. Seduti a terra con le gambe piegate e leggermente divaricate, mettiamo le mani dietro, con le dita verso i piedi e alziamo il bacino fino a formare un tavolino con il corpo e ripetiamo più volte l’esercizio.

Mentre per gli addominali laterali rimaniamo in piedi, con le gambe divaricate, e pieghiamo lateralmente il busto, mantenendo le braccia lungo il corpo, prima da un lato, poi dall’altro.

Rilassamento muscolare

Gli ultimi minuti di allenamento dedichiamoli a distendere i muscoli ed allontanare lo stress, per allentare tutta la tensione accumulata.

Distendiamoci su un tappetino, mettendo come sottofondo una musica rilassante, e cominciamo a muovere le dita dei piedi, prima verso l’esterno, poi verso le tibie. Poi rannicchiamo le gambe, con i talloni verso i glutei e abbracciamo le ginocchia, mantenendo la posizione per un minuto.

In piedi, poi, alziamo e abbassiamo le spalle lentamente, giriamo la testa prima da un lato, poi dall’altro, indietro e avanti con estrema lentezza.

Ecco, dunque, come rimanere in forma e rilassare i muscoli durante le feste con questi semplici esercizi facili da svolgere.