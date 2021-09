Se siamo recentemente tornati dalle vacanze, forse ci ricorderemo di com’era la stanza d’albergo quando ci siamo entrati per la prima volta. Fresca, profumata, con sapone e shampoo immacolati e, sì, gli asciugamani arrotolati sul letto. Ma perché è nata questa curiosa usanza negli hotel? Ormai quasi tutti gli hotel del mondo, invece di lasciare gli asciugamani in bagno, o piegati su una mensola, li dispongono arrotolati sul letto.

Oltre all’effetto estetico, vi è un altro motivo squisitamente pratico per preferire gli asciugamani arrotolati a quelli piegati. Scopriamo perché.

Svelato perché negli hotel gli asciugamani sono sempre arrotolati e non piegati

Ovviamente parte della risposta è che gli asciugamani arrotolati sono più belli da vedere e permettono di essere più creativi nella disposizione degli oggetti.

Ma c’è di più. Esiste anche una ragione pratica, e che non ha niente a che fare con l’estetica, per arrotolare gli asciugamani. Ecco perché gli hotel preferiscono arrotolare gli asciugamani: gli asciugamani arrotolati occupano meno spazio di quelli piegati. Negli armadi e nelle stanze di servizio degli hotel, ottimizzare lo spazio è fondamentale, e arrotolare gli asciugamani permette di risparmiarne parecchio. Ecco svelato perché negli hotel gli asciugamani sono sempre arrotolati e non piegati.

Ma c’è anche un altro buon motivo per arrotolare gli asciugamani, che rende questo un trucco che può tornarci utile anche a casa nostra. Ecco perché dovremmo arrotolare gli asciugamani anche a casa, in particolare in alcune circostanze.

Un trucco che può tornarci utile anche a casa

Gli asciugamani arrotolati, oltre ad occupare meno spazio, sono anche molto più ordinati e non rischiano di spiegazzarsi. Quante volte ci è capitato di voler prendere un asciugamano sul fondo della pila, e spiegazzare tutti gli altri senza farlo apposta? Se invece di piegare gli asciugamani, scegliamo di arrotolarli, questo problema non si pone. Inoltre, possiamo infilare gli asciugamani arrotolati in spazi angusti con più facilità rispetto a quelli semplicemente piegati.

Ma non è finita qui: il trucco dell’arrotolare i capi non funziona solo con gli asciugamani. Può tornare utile anche con i vestiti, in particolare quando abbiamo limiti di spazio. Ad esempio, se dobbiamo preparare la valigia, ci conviene arrotolare i vestiti e non piegarli per farne stare di più nello stesso spazio.

E a proposito di valige, possiamo usare questi due semplici trucchi per non faticare mai a fare la valigia al ritorno dalle vacanze anche se abbiamo comprato dei souvenirs.