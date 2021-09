L’estate è la stagione in cui i nostri giardini si riempiono di colori e per gli amanti del giardinaggio è forse la stagione più bella. Eppure, pur essendoci molte meno piante che fioriscono in autunno, un esperto di giardinaggio avrà un giardino pieno di colori anche in autunno.

In effetti, esistono diverse piante che non si comportano come tutte le altre, ma fioriscono in periodi particolari. Alcune a settembre, altre ad ottobre, altre ancora a novembre. Per cui, per non rinunciare mai ad un pizzico di colore, conviene conoscere e avere in casa queste magiche piante.

Vediamo quindi qual è l’incredibile pianta che in pochi conoscono che fiorisce a novembre.

Ecco come riempire di grazia e colore il giardino con questa splendida pianta a fioritura autunnale

La Rabdosia longituba è una pianta erbacea che solo di recente ha iniziato a diffondersi in Italia, ma che sta avendo molto successo. Infatti, questa pianta permette di avere un giardino ricco di colore anche a novembre, con i suoi fiori bianchi o blu violacei. Questi fiori si sviluppano a gruppetti e sono magnifici, con la loro caratteristica forma tubulare. È una pianta originaria del Giappone e che ama le zone semi ombrose e i terreni subacidi. Inoltre, è una pianta cespugliosa che in media misura intorno al metro di altezza e i 60 cm di larghezza.

Questa pianta è una decidua e le sue foglie cambiano di colore passando dal verde argenteo al rosso intenso prima di cadere. Vediamo ora come coltivarla per avere sempre un giardino ricco di colore.

Coltivazione

Con questa pianta splendida a fioritura autunnale sarà possibile riempire di grazia e colore il giardino anche a ottobre e novembre, ecco quindi come coltivarla.

La Rabdosia longituba preferisce un’esposizione in penombra e non ama temperature troppo elevate. Invece, resiste molto bene al freddo, anche fino a -20 °C.

Per quanto riguarda il terreno, si adatta bene al comune terreno da giardino lievemente acido, l’importante è che sia ben drenato. Le annaffiature sono invece necessarie solo nei periodi di siccità o quando fa molto caldo.

Per far sì che la pianta produca una fioritura rigogliosa, si consiglia di concimare il terreno almeno 1 volta al mese con del fertilizzante liquido.

È possibile coltivare la Rabdosia longituba in vaso, ma in questo caso si dovrà innaffiare frequentemente la pianta, perché non sopporta bene i terreni secchi.

Per cui, questa pianta resistente e dalla fioritura autunnale è un’aggiunta di valore per il proprio giardino.

Approfondimento

