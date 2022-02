Lo spazzolino elettrico nel corso degli anni ha conquistato sempre più persone. C’è chi utilizza ancora quello classico manuale magari scegliendolo in materiali più ecosostenibili, certo. Ma tanti altri si sono ormai convertiti allo spazzolino elettrico anche perché necessita solo del cambio testina. Un modo pratico ed efficiente per occuparsi dell’igiene orale oltre che più sostenibile.

Una delle accortezze quando si tratta di spazzolini elettrici è sicuramente la pulizia. Non basta infatti cambiare le testine regolarmente ma anche pulire la base. Assicurandosi che l’acqua non abbia rovinato nessun collegamento e che non si siano accumulati residui.

Se si procede alla manutenzione quotidiana, uno spazzolino elettrico può durare anche anni. Però può capitare che col tempo si noti una riduzione delle prestazioni. Magari la velocità non è più quella di una volta ed è il momento di sostituirlo per uno più all’avanguardia. Ma prima di buttarlo via possiamo riutilizzarlo in mille modi.

Ecco come riciclare lo spazzolino elettrico vecchio o con le testine rovinate usandolo per queste funzioni che valgono oro

Lo spazzolino elettrico può arrivare in punti difficilmente raggiungibili con mocio e panni vari. Proprio come per quello manuale, le sottili setole possono eliminare anche le incrostazioni più difficili. In più dalla nostra parte c’è la rotazione elettrica delle testine che fa il lavoro al nostro posto.

Possiamo utilizzarlo per pulire le scarpe anche nei punti più inarrivabili tra le cuciture. Utilizzando un prodotto adatto e usando una velocità moderata potremo liberarci di macchie varie. Si può usare per esempio per lucidare l’argenteria o l’acciaio. Applicando direttamente il prodotto sulle setole e avviandolo. L’unica accortezza è non utilizzare testine con applicazioni in plastica.

Per sbiancare le fughe

Niente più olio di gomito e mal di schiena per stare lì a strofinare tra le fughe del pavimento. Grazie all’azione rotante dello spazzolino potremo procedere alla pulizia delle fughe più velocemente. Versiamo tra le fughe un prodotto sbiancante che abbiamo sicuramente in casa, il disincrostante per WC. Sembrerà assurdo ma la maggior parte di questi prodotti contiene candeggina e acido citrico. Due ingredienti fantastici per sbiancare le fughe senza utilizzare strane miscele. Dopo aver lasciato agire per qualche minuto il prodotto, azioniamo lo spazzolino elettrico e usiamolo per strofinare bene.

Ma possiamo utilizzarlo per eliminare le macchie di grasso o cibo bruciato dal piano cottura. Oppure per togliere i residui di cibo dai fori della grattugia. Utilizziamolo da lato inferiore, così le lame non taglieranno le setole. Per pulire le sedie in vimini, togliere il calcare dai rubinetti di casa o il grasso dai filtri della cappa. Insomma ci si può pulire praticamente ogni angolo più difficile.

Quindi, ecco come riciclare lo spazzolino elettrico vecchio per risparmiarci un bel po’ di fatica. Facciamo solo attenzione alla velocità usata quando puliamo gioielli o maniglie in ottone dei mobili. L’eccessiva frizione potrebbe danneggiarli. E igienizziamolo dopo l’uso per non contaminare le varie superfici.

Approfondimento

Niente più calcare e box doccia sempre splendente con questo detergente fatto in casa