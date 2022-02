Usare il cellulare con le varie app per comunicare e postare messaggi e immagini è ciò che di più comodo possiamo fare. Il telefonino ormai è diventato un oggetto che può fare davvero tutto e lo usiamo talmente tanto da ingombrare spesso la memoria. È necessario tenerli in vita il più a lungo possibile liberando spazi non più utilizzati.

In alcune occasioni però abbiamo la necessità di utilizzare il nostro pc per postare e inviare messaggi e foto. Ecco perché abbiamo imparato ad utilizzare la versione web di WhatsApp e di altri social.

Un metodo anche per Instagram dal web

Nel caso di uso frequente di Instagram, siamo sempre obbligati a usare l’app del nostro cellulare non riuscendo facilmente a postare utilizzando il web o il pc di casa nostra. In realtà esiste un metodo che potrebbe permetterci di farlo, basterebbe seguire queste semplici e attente operazioni.

Apriamo dunque il social dalla pagina di Google Chrome e accediamo con il nostro account a Instagram.

A questo punto clicchiamo con il tasto destro del mouse in uno spazio vuoto della pagina. Si aprirà una tendina e andiamo a cercare in fondo la voce Ispeziona. Clicchiamoci.

Si aprirà immediatamente una finestra tipica dei programmatori informatici che potrebbe metterci in crisi se non siamo esperti. Non sarà però necessario toccare niente all’interno di quella finestra. Infatti dovremmo fare una semplice operazione. In alto a sinistra troveremo un’icona che simboleggia il telefonino e il pc. Clicchiamoci e vedremo che la schermata di Instagram sulla sinistra del nostro schermo si restringerà e diventerà verticale in stile telefonino. Sulla barra grigia in alto andiamo a scegliere il telefonino della nostra marca e misura. Ci verranno fornite diverse opzioni.

Anche senza usare l’app è possibile pubblicare storie su Instagram utilizzando il pc e il web seguendo questi semplici passaggi

Clicchiamo la marca del nostro telefonino e vedremo comparire un’interfaccia uguale a quella dell’app del nostro cellulare. Potremo così postare ciò che più desideriamo attingendo dal materiale presente sul nostro pc. Questa interfaccia può essere adattata allo schermo modificando le dimensioni che troveremo in alto a sinistra.

Inoltre, noteremo che il mouse avrà la funzione di touch sullo schermo di Instagram e ci comparirà sotto forma di grosso punto grigio scuro.

Per tornare ad una pagina normale dovremo chiudere la pagina premendo il tasto F5 o i due tasti CTRL+ R.

Anche senza usare l’app è possibile creare e inventare post quotidiani nella sezione storie. Saremo facilitati in queste operazioni seguendo questi piccoli passaggi mentre usiamo il pc.