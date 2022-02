Per garantire una pulizia accurata e certosina della casa, oltre a detersivi e detergenti, sono fondamentali anche le spugne e gli stracci. Tuttavia, dato il frequente utilizzo, questi strumenti potrebbero diventare molto facilmente un ricettacolo di germi e batteri.

In questo caso, quindi, è necessario cercare di disinfettarli e sterilizzarli spesso, così da utilizzarli più volte senza troppi pericoli.

Spesso, su internet o in televisione, molti consigliano di utilizzare il microonde per sterilizzare le spugne. Il procedimento è molto semplice. Per prima cosa si lavano bene le spugne sotto l’acqua corrente, per eliminare tutti i residui di sporcizia. Poi si immergono in un contenitore di vetro pieno d’acqua e si inseriscono nel microonde alla massima potenza per 2 minuti.

Questo processo però, per quanto possa sembrare rapido, potrebbe essere molto dispendioso in termini di energia. Tra poco, quindi, sveleremo un rimedio alternativo davvero eccezionale che ci permetterà di ottenere risultati straordinari.

Infatti, a che serve usare il microonde quando basta questo rimedio per disinfettare spugne e stracci sporchi in un attimo?

Senza sprecare energia accendendo il microonde, un ottimo modo per disinfettare spugne e stracci è quello di utilizzare dei detergenti fai da te.

Un prodotto davvero utile, ad esempio, è il carbonato di sodio che, come abbiamo visto sulle nostre pagine, è essenziale nelle pulizie. Infatti, se mescolato insieme al detersivo per i piatti, può dar vita anche ad un efficace detergente multiuso per pavimenti.

Se, invece, lo mescoliamo insieme all’acqua, ciò che otterremo sarà una miscela igienizzante per spugne e stracci. Infatti, una volta finite le pulizie, basterà immergere il tutto in questa soluzione e lasciare agire per almeno 15 minuti.

Dopo di che, per potenziare l’effetto disinfettante ed eliminare germi e batteri, possiamo immergerli, senza strizzarli, in una candeggina fai da te.

Per produrla basterà versare in un secchio:

mezzo litro di acqua demineralizzata;

1 litro e mezzo di acqua ossigenata;

20 grammi di acido citrico in polvere.

Una volta immersi gli stracci e le spugne, basterà lasciarli in ammollo per circa un’ora. Trascorso il tempo necessario, sarà sufficiente strizzarli ed esporli al sole per l’asciugatura. Quindi, a che serve usare il microonde quando abbiamo a disposizione questi prodotti?

Ricordiamo infine che aggiungendo a questa miscela un tensioattivo, come ad esempio il detersivo per i piatti, potremmo ottenere anche un efficace igienizzante anti muffa.