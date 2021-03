Ecco come realizzare graziose creazioni con le foglie di palma per celebrare la domenica prima di Pasqua

La Domenica delle Palme è arrivata, nonostante quest’anno sia un po’ diversa dal solito. Possiamo però portare avanti le piccole tradizioni ad essa legate anche a casa. Solitamente questa domenica sarebbe un’occasione di incontro, in cui scambiarci gli originali intrecci di palma a forma di croce o treccia. Ecco, quindi, come realizzare graziose creazioni con le foglie di palma per celebrare la domenica prima di Pasqua.

La croce

Innanzitutto, dobbiamo recuperare il materiale. Per riuscirci possiamo rivolgerci alla chiesa del vicinato, ad amici provvisti di palma o ad un vivaio. Un solo lembo sarà più che sufficiente, dal momento che questo include un buon numero di foglie.

L’intreccio a forma di croce con le foglie di palma è il più comune e il più semplice da realizzare. Partiamo staccando una foglia, spuntiamo la sommità e con una forbice rendiamo la base più appuntita. A questo punto separiamo. È sufficiente tirare le due parti longitudinali che la compongono e si staccheranno esattamente lungo la metà. Per fare una croce sarà sufficiente una sola di queste due parti.

Adesso individuiamo un punto poco oltre la metà e pieghiamolo a 90° verso la sinistra. Adesso pieghiamo la parte più lunga verso l’alto così da coprire la piegatura appena fatta. Ci troveremo di fronte a una sorta di L speculare. Adesso capovolgiamola così da avere la parte più lunga rivolta verso di noi. Prendiamola e pieghiamola verso l’alto. Prendiamo adesso il lembo rimasto a sinistra e pieghiamolo verso destra. Con questo adesso formiamo un occhiello e inseriamo la punta attraverso il quadrato che abbiamo formato al centro. Tiriamo il lembo attraverso il quadrato e dovremmo avere la nostra struttura ad L che rimane fissata senza bisogno di tenerla.

Ecco adesso come realizzare graziose creazioni con le foglie di palma

A questo punto utilizziamo la parte che abbiamo appena fatto passare attraverso il quadrato per formare le braccia della nostra croce. Per farlo facciamola passare di nuovo attraverso il quadrato formando un occhiello. Stavolta però non lo tireremo del tutto, ma lo conserviamo e così avremmo formato un braccio. Facciamo la stessa cosa con la punta che abbiamo appena fatto passare attraverso il quadrato e le braccia sono complete. Non ci resta che fare un’operazione molto simile per creare il corpo centrale della Croce.

Prendiamo quindi la parte più lunga e infiliamola attraverso il quadrato lasciando un occhiello più o meno delle stesse dimensioni delle braccia. Adesso prendiamo la parte lunga che abbiamo fatto passare attraverso il quadrato e facciamo l’ultimo occhiello lasciandolo molto più lungo degli altri tre. La nostra croce è adesso completata.

Ecco come realizzare graziose creazioni con le foglie di palma per celebrare la domenica prima di Pasqua. Ora le uova di cioccolato ce le siamo proprio meritate.