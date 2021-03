Per una merenda leggera o un fine pasto delizioso un dolce è proprio quello che ci vuole. Se poi si trattano di piccole frittelle profumate e aromatiche, delicate e perfette per essere riempite allora diventa davvero impossibile resistere. Queste frittelle si possono mangiare da sole, oppure possiamo riempirle con crema al cioccolato, panna, crema pasticciera, crema chantilly, ecc. Impariamo quindi a cucinare le frittelle leggere come il vento, una ricetta spagnola davvero semplice e sfiziosa.

Ingredienti

Per fare queste gustosissime frittelle abbiamo bisogno di:

a) 125ml di latte intero;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 75g di farina 00;

c) 50g di burro;

d) 2 uova;

e) 2 limoni (solo la scorza);

f) 2 frutti di anice stellato;

g) 1 cucchiaio di zucchero;

h) ½ stecca di cannella;

i) sale q.b.;

l) olio di semi di girasole q.b.;

m) zucchero q.b.

Preparazione delle frittelle leggere come il vento, una ricetta spagnola davvero semplice e sfiziosa

Come prima cosa mettiamo a scaldare il latte sul fuoco in un pentolino. Aggiungiamo anche l’anice stellato, la cannella e la scorza dei limoni (attenzione a non mettere la parte bianca!) e portiamo quasi a ebollizione. In questo modo tutti gli aromi verranno bene assorbiti dal latte.

Ora filtriamo il latte per eliminare tutti i pezzi e lasciamolo sul fuoco. Aggiungiamo quindi il burro e facciamolo sciogliere totalmente. Quando anche il burro sarà liquido aggiungiamo un pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero e la farina, quindi mescoliamo bene tra loro gli ingredienti.

Facciamo tostare solo per un paio di minuti, quindi leviamo dal fuoco e facciamo raffreddare. Ora aggiungiamo prima un uovo e mescoliamo, quindi aggiungiamo anche l’altro uovo e amalgamiamo bene. Dobbiamo ottenere un impasto morbido ma non troppo liquido.

È arrivato il momento di friggere le nostre frittelle (in questo articolo ci sono tutti i segreti e gli errori da evitare per un fritto perfetto). Prendiamo un pentolino, versiamoci dentro l’olio di semi di girasole e mettiamolo sul fuoco. Quando l’olio è pronto possiamo creare delle piccole palline di impasto con due cucchiaini e metterle nel pentolino (se preferiamo usiamo una sac à poche). Facciamo dorare le nostre frittelle, quindi scoliamole e passiamole subito nello zucchero.

Le nostre frittelle leggere come il vento sono pronte! Assaggiamole e godiamoci il loro squisito sapore aromatico e la loro delicatezza. Per un gusto ancora più goloso riempiamole con la nostra crema dolce preferita.