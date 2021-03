Il vetro è fra le superfici su cui è sempre molto fastidioso e complicato rimuovere la colla. Questo è soprattutto un problema sia per chi colleziona bottiglie di una certa forma sia per chi vuole riutilizzarle in casa per mettere nuove bevande.

In questi casi rimuovere l’etichetta causa problemi perché rimane attaccata la colla che si appiccica ogni volta che si prende quella determinata bottiglia. In un nostro precedente articolo avevamo accennato a come rimuovere la colla in altre situazioni particolari su alcune superfici.

Adesso finalmente ecco i rimedi favolosi per rimuovere la colla dalle bottiglie di vetro. Serviranno semplicemente, una tela, il solvente antisilicone ed un panno.

Avendo controllato che in casa si hanno tutti questi elementi, si può procedere per capire come fare a rimuovere la colla dalle bottiglie di vetro. Sarà necessario capire intanto il tipo di collante utilizzato per agire nel miglior modo possibile.

L’uso del taglierino per iniziare a togliere i residui di colla

Solitamente sul vetro vengono usati le etichette con un collante a base di silicone, vinilici e acrilici. Quelli al silicone sono i più difficili da eliminare pertanto è necessario fare un’operazione preventiva.

Bisogna prendere una lama di un cutter e togliere quanta più colla possibile facendo attenzione a non graffiare il vetro. Fatto ciò, si può utilizzare un solvente specifico. Questo è importante per alcuni tipi di collante come quello acrilico.

Il solvente acrilico per una bottiglia di vetro come nuova

Se si ha a che fare con un collante acrilico, usato sul vetro anche perché ha il vantaggio di essere trasparente, è fondamentale il solvente acrilico. In questo modo si può rimuovere il residuo di colla senza danneggiare la bottiglia.

Bisogna versare il solvente in una ciotola e con un pennello applicarlo sulla superfice del vetro interessata. Fatto questo si deve lasciare agire per 5 minuti e poi sarà sufficiente strofinare con un panno di tela ed il gioco è fatto.

Si otterrà una bottiglia di vetro lucida, trasparente e senza aloni poco estetici. Concludendo in questo modo possiamo dire finalmente ecco i rimedi favolosi per rimuovere la colla dalle bottiglie di vetro.