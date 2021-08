Questa estate 2021 è sicuramente una delle più torride degli ultimi anni. Anche solo facendo due passi si gronda di sudore in un attimo. E purtroppo a differenza degli scorsi anni anche di notte le temperature non si decidono a calare. Quindi svegliarsi di mattina con materasso e lenzuola sudate non è poi così difficile. A meno che non si abbia la fortuna di avere un condizionatore in casa. Impostandolo sulla funzione adatta è possibile dormire sonni tranquilli. Abbiamo approfondito l’argomento in questo articolo “Ecco quale funzione impostare sul condizionatore per risparmiare senza soffrire il caldo”.

Ecco come pulire il materasso per mantenerlo sempre fresco e igienizzato anche dopo l’estate

Quindi in questo periodo più che mai diventa importante e necessario pulire a fondo la biancheria del letto. Per lenzuola e federe è facile, basta metterle in lavatrice con il programma giusto. Igienizzare al meglio il materasso, invece, è sempre un po’ più complicato. Non bisogna solo pensare al sudore e alle eventuali macchie, ma anche agli acari o alla muffa che si può formare.

È molto importante far arieggiare la stanza

Non solo per far letteralmente cambiare aria ma anche per far asciugare il materasso. Se possibile sarebbe meglio togliere tutta la biancheria e farlo ventilare al sole una volta ogni mese. Controlliamo sempre il materiale del materasso prima di esporlo a luce diretta, potrebbe rovinarsi.

Dopodiché passiamo al passaggio più semplice e veloce. Con un’aspirapolvere eliminiamo tutta la polvere e gli acari facendo attenzione anche agli angoli più difficili. Non basta aspirare solo il materasso ma anche le doghe, l’eventuale cassettone al di sotto e la testiera. Una volta finito questo processo passiamo alla pulizia vera e propria del materasso.

Il modo migliore per igienizzarlo è usare uno spray a base di acido citrico. Per una pulizia veloce si può usare anche il bicarbonato di sodio. Ma con l’acido citrico andremo ad agire proprio nelle fibre del tessuto. Mischiamo in parti uguali acqua e acido citrico e versiamo il tutto in un flacone spray. Spruzziamo il mix su tutto il materasso e lasciamo agire. Facciamolo la mattina presto così il materasso riuscirà ad asciugarsi completamente durante la giornata. Infatti, è molto importante che si asciughi bene altrimenti potremmo rischiare di far formare della muffa.

Quindi ecco come pulire il materasso per mantenerlo sempre fresco e igienizzato anche dopo l’estate. Cerchiamo di pulire bene il materasso il più possibile anche se è un processo un po’ faticoso. Basta solo armarsi di un po’ di pazienza e ne vedremo tutti i benefici.

