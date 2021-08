Molti di noi si preoccupano molto della propria salute. E tendono quindi a controllare in modo attento e preciso tutto ciò che possa giovare al proprio fisico. E, in questo caso, sappiamo anche quanta cura dobbiamo mettere nella scelta dei cibi che ingeriamo. Infatti, è risaputo che l’alimentazione sia fondamentale per essere in forze e avere una salute di ferro. E dobbiamo sapere quali alimenti siano più adatti a un determinato tipo di problema per sfruttarli al meglio. Per esempio, nel nostro articolo “Annientiamo l’invecchiamento e la glicemia alta con questo insospettabile ma davvero efficace ingrediente”, spieghiamo come risolvere un paio di problemi attraverso il cibo. E oggi faremo lo stesso, ma su un altro fronte.

Quasi nessuno lo compra eppure si può mangiare questo delizioso affettato anche con trigliceridi e colesterolo alti

Per dare uno sguardo più ampio e profondo sul tema, sarebbe utile consultare un nostro precedente articolo. In “Pochissimi sanno che è così che dovremmo mangiare gli affettati se vogliamo ridurre subito i trigliceridi”, infatti, diamo qualche risposta utile in merito all’argomento. E soprattutto, sulla base di consigli di esperti del settore, indichiamo la quantità di affettati da consumare nel corso della settimana per una dieta equilibrata e volta alla protezione della nostra salute. In questo caso, però, non è importante solo la quantità. Anche la scelta dell’alimento sarà fondamentale per seguire i consigli dei medici. Infatti, ci sono alcuni affettati che sarebbe meglio evitare e altri, invece, che potremmo mettere sulla nostra tavola. Ecco di quale alimento in particolare stiamo parlando.

È proprio lo speck tra gli affettati che potremo scegliere per proteggere la nostra salute e al tempo stesso deliziare il nostro palato

Uno degli alimenti che potremo inserire nella nostra dieta è proprio lo speck. E quasi nessuno lo compra eppure si può mangiare questo delizioso affettato anche con trigliceridi e colesterolo alti.

Il consiglio arriva dalla Fondazione Veronesi, che elenca alcuni cibi che possiamo consumare anche in presenza di queste alterazioni e non causare un peggioramento del nostro stato di salute.

E se non vogliamo mangiare il nostro speck con del semplice pane o con dei crackers, nessun problema. Infatti, ci sono tanti modi per gustarlo in modo sano ma senza rinunciare al gusto. Come questa ricetta di speck e zucchine.

Tuttavia bisogna consumare anche questo alimento con moderazione, ossia massimo 2 o 3 volte alla settimana, poiché è spesso ricco di sale che favorisce l’insorgere dell’ipertensione.