L’estate porta con sé tante problematiche: il caldo, l’umidità, il trucco che cola (per questo, per fortuna, esistono tanti rimedi per avere un makeup perfetto tutto il giorno). La prospettiva del mare sembra ancora troppo lontana. Si fa quel che si può per godersi i primi giorni dell’estate in città, tra piscina, serate in giardino o cenette all’aperto. Ma diventa difficile godersela appieno, soprattutto di notte, perché oltre al caldo appiccicoso, non mancano all’appello le fastidiose zanzare. Ed è subito corsa a dopo puntura o spray repellenti.

Rimedi naturali talvolta inefficaci

Molti ricorrono a intrugli a base di limone e aceto per allontanare questi fastidiosi insetti succhia sangue. La combinazione di questi due ingredienti, in effetti le infastidisce. Ma può non essere il massimo avere fette di limone intrise d’aceto in giro per la casa, da dover sostituire periodicamente e che rischiano di far scolorire davanzali e porte. Non che i repellenti industriali siano tanto meglio. Lasciano pur sempre una sensazione fastidiosa sulla pelle. Ecco perché, in assenza di zanzariere, la soluzione migliore sono le cosiddette zanzariere elettriche.

Tutti infastiditi dalle zanzare in giardino o in casa ma basterebbe questo prodotto per eliminarle definitivamente anche senza limone e aceto

Conosciamo già le famose racchette elettrificate per zanzare. Molto più efficienti dei classici insetticida. Ma per poter riposare tranquilli anche di notte e per avere casa e giardino liberi da zanzare, falene e mosche dovremmo acquistare le zanzariere elettriche. Ne esistono in commercio di diversi tipi. Sono lampade che simulano la temperatura del corpo umano per attirare le zanzare e grazie a una griglia ad alta tensione, le uccidono in pochi istanti. Sono congegni sicuri, in quanto muniti di barriere in acciaio inossidabile che proteggono bambini e animali da eventuali scosse.

Anche per donne in dolce attesa

Perfetti anche per le donne in gravidanza. Hanno una copertura di circa 100 mq, quindi sono perfetti per tutte le stanze della casa e anche da usare all’aperto. Molti modelli si ricaricano al sole ed hanno un’autonomia fino a 12 ore. Si trovano facilmente su Amazon a partire da 30 euro. Con questo strumento potremo finalmente dire addio a ronzii notturni fastidiosi e punture indesiderate su tutto il corpo. E addio anche ad aloni lasciati da rimedi casalinghi, spesso inefficaci. Per un’estate serena, senza vivere tutti infastiditi dalle zanzare in giardino o in casa, la parola d’ordine è: zanzariere elettriche.

