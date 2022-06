Con l’avvicinarsi dell’estate, i fortunati che possono permettersi un viaggio o una vacanza un po’ più lunga, stanno gettando il proprio sguardo all’estero. Dopo anni di pandemia e restrizioni, la voglia di viaggiare è tornata prorompente.

Per quanto sia possibile trovare mete incantevoli anche nei pressi dell’Italia, dove godere di un mare cristallino e di siti meravigliosi protetti dall’UNESCO, il bisogno di evadere è tanto.

Per godere di una natura selvaggia e incontaminata, cosa c’è di meglio di un’isola?

Le località turistiche più celebri, in tal senso, sanno offrire sia un clima di tranquillità e riflessione, ma anche villaggi turistici, discoteche e divertimenti di ogni genere. Scegliendo una meta sulla carta geografica però, sarà difficile individuare dove si trovano queste 8 isole misteriose di cui non si sente mai parlare.

Esse infatti non sono mete turistiche, ma luoghi da cui tenersi ben alla larga.

Spesso anche approdi con un passato cupo e infelice sono stati inglobati dal turismo di massa, che ha fatto delle loro angosciose strutture delle attrazioni per viaggiatori. Basti pensare all’isola di Santo Stefano, nelle Pontine, dove esistono le rovine di un sinistro carcere borbonico, visitabile accompagnandosi con una guida.

Alcuni luoghi non solo sono remoti, ma costituiscono un vero pericolo per l’incolumità degli avventori. Le isole più aliene del nostro pianeta sono talmente avvolte nel mistero che la memoria della loro esistenza si è persa nell’oblio dei tempi. Altre sono state teatro di avvenimenti così efferati che la gente preferisce non parlarne.

Dove si trovano le 8 isole misteriose di cui non si sente mai parlare e i terribili motivi per cui non sono mete turistiche

Partiamo con la prima della rassegna. Socotra è in luogo insolito, isola situata nell’Oceano Indiano, a sud dello Yemen e a nord -est rispetto alla Somalia. Calda e arida, dotata di spiagge paradisiache, accoglie specie botaniche e animali introvabili altrove, oltre a una popolazione decisamente inospitale.

Nell’isola Diego Garcia sorge una base militare statunitense a sud dell’India. Appannaggio esclusivo dei soldati USA, tra navi e aerei da guerra, l’isola ha alle spalle una triste storia di violazione dei diritti umani. L’Occhio è una strana isola, all’interno di un anello d’acqua in terra argentina. Pochi credono si tratti di una conformazione naturale. Molti sostengono si tratti di una base aliena sommersa sotto le acque.

L’isola Bermeja si trova al largo dello Yucatan, in teoria. Essa appariva nelle mappe del XVIII secolo, ma non fu mai rinvenuta. A seguito di un’indagine promossa dal governo messicano, essa risulta a tutt’oggi sparita.

Okunoshima è un isolotto minuscolo nel mar del Giappone, abitato solo da conigli, trasportati lì come cavie. Negli anni 20 fu usato per testare dei gas velenosi.

Queimada Grande è un’isola nei pressi di San Paolo, in Brasile. Nessuno osa visitarla, perché vanta la più alta densità al Mondo di serpenti velenosi.

Poveglia, nella laguna di Venezia, ospitò i malati di peste, tra solitudine e indicibili sofferenze, oltre a un ospedale psichiatrico diretto da uno scienziato criminale. Si sostiene che sia infestata dagli spettri.

L’Isola delle Bambole, a sud del Messico, è terrorizzante per la quantità di pupazzi mutilati appesi agli alberi ed è considerata un luogo maledetto.

