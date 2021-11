Durante l’inverno si ripresenta il problema dell’umidità in eccesso fra le mura domestiche. Questo può costituire un grave fastidio, soprattutto per gli alimenti, i muri e i vestiti. Infatti, l’umidità è un problema che coinvolge anche il nostro armadio. Dopotutto, si tratta di un ambiente angusto, senza areazione e non esposto alla luce solare. Queste sono le condizioni perfette che permettono all’umidità di intaccare i nostri vestiti creando macchie e causando quel classico odore di chiuso. Però, fortunatamente esiste una soluzione molto semplice. Ecco come eliminare umidità e cattivi odori dall’armadio con questo semplice sacchetto profumato che possiamo creare in casa.

Buone pratiche per un armadio più asciutto e profumato

Per prima cosa, dobbiamo puntualizzare che ci sono alcune buone pratiche a cui possiamo ricorrere anche ogni giorno senza il minimo sforzo.

Ad esempio, uno dei motivi principali che fa accumulare l’acqua nell’aria in qualsiasi ambiente è la presenza di una fonte di umidità. Nel caso dell’armadio, questa fonte può essere proprio nei vestiti. Infatti, se li riponiamo quando sono ancora umidi, chiaramente l’umidità all’interno dell’armadio cresce continuando ad accumularsi. Quindi dobbiamo assicurarci che i vestiti che mettiamo nell’armadio siano ben asciutti, anche se li indossiamo dopo una giornata di pioggia.

Un’altra abitudine intelligente che possiamo mettere in pratica senza sforzo è quella di lasciare aperto l’armadio. Chiaramente, quando siamo in casa o nella stanza, dà fastidio vederlo aperto, ma quando non ci siamo non ci è di nessun disturbo. Quindi, prima di uscire ci basterà aprire le ante dell’armadio così da farlo arieggiare a lungo eliminando umidità e cattivi odori. Meglio ancora se questa operazione la facciamo in una giornata di sole e quindi più secca.

Ecco come eliminare umidità e cattivi odori dall’armadio con questo semplice sacchetto profumato che possiamo creare in casa

In alternativa, o in combinazione ai metodi suggeriti sopra, c’è un piccolo trucco che possiamo adoperare per profumare i nostri armadi ed eliminare l’umidità. Potrebbe sorprenderci, ma la soluzione è il caffè. Questo perché la polvere di questo seme molto popolare è anche estremamente assorbente. Quindi, è in grado di assorbire dentro di sé l’acqua in eccesso nell’atmosfera. Allo stesso tempo, rilascia un piacevolissimo aroma che si sparge nell’armadio e sui vestiti. Sarà sufficiente riempire un sacchetto con del caffè macinato e appenderlo nell’armadio o posizionarlo nei cassetti. Magari, invece di un sacchetto possiamo utilizzare quei calzini ormai usurati che era proprio necessario buttare via. Assicuriamoci soltanto che i granelli di caffè non sfuggano alle trame spargendosi fra i vestiti.

Per la stanza invece, altro che deumidificatore, ecco le piante da interno per assorbire l’umidità durante l’inverno.