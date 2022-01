Gennaio sta per volgere al termine e siamo quindi ormai agli sgoccioli di un mese non troppo esaltante. Nonostante molte persone avessero riposto molta fiducia in questo inizio d’anno, le prime settimane del 2022 hanno un po’ deluso le aspettative.

Secondo l’oroscopo, anche dai prossimi giorni non dovremmo aspettarci grossi cambiamenti, a parte per qualcuno.

Infatti, dal 29 gennaio apparirà nei nostri cieli una meravigliosa congiunzione astrale tra Marte, Venere ed il nostro satellite. Come abbiamo visto, questo allineamento farà brillare alcuni fortunatissimi segni zodiacali, ma influirà molto negativamente su altri segni.

Lavoro e guadagni in difficoltà

Tra questi segni sfortunati rientrerà sicuramente il Leone, che vedrà pioversi addosso un sacco di sfiga, soprattutto al lavoro. Infatti, dopo un periodo positivo garantito dalla Luna piena, la situazione inizierà a peggiorare proprio in questi giorni. E questa fase perdurerà anche per tutto il mese di febbraio.

A risentirne saranno principalmente i guadagni, che non saranno molto alti. Inoltre, anche tutti quei progetti ambiziosi pensati per il 2022 dovranno restare in cantiere ancora per qualche settimana.

Questa negatività influirà parecchio sull’umore e sulla salute. Infatti, la stanchezza, prima o poi, si farà sentire e forse sarà meglio cercare un po’ di riposo, invece di forzare troppo la mano.

La congiunzione tra Marte, Venere e Luna, darà parecchio filo da torcere a questi 3 segni zodiacali

Un altro segno che verrà influenzato negativamente da questa congiunzione, sarà il Cancro.

Dal 29 gennaio, infatti, inizierà un periodo molto strano, caratterizzato da numerosi alti e bassi che metteranno a dura prova la stabilità psicofisica.

Nonostante la protezione di Giove, che smorzerà la maggior parte delle tensioni, queste sicuramente non mancheranno soprattutto in famiglia e nella coppia. Quindi, anche se febbraio inizierà col piede giusto, occhio alle settimane successive perché saranno veramente decisive.

Stress e stanchezza per questo segno d’aria

Quindi, abbiamo appena visto che la congiunzione tra Marte, Venere e Luna scombussolerà letteralmente la vita di alcuni segni zodiacali. Anche per i nati sotto il segno della Bilancia questo evento astronomico porterà qualche difficoltà, soprattutto sul lavoro.

Sta per arrivare dunque un periodo molto stressante, con qualche disagio anche in famiglia e nel rapporto di coppia. Bisognerà aspettare l’ultima parte di febbraio per notare qualche miglioramento e per ricevere i frutti di un 2022 che ha ancora tanto da offrire.