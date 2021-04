Chi possiede un giardino ha una grande fortuna, si possono piantare fiori e piante, oltre a poter godere a pieno dello spazio esterno della casa.

In questo periodo, dove le temperature si stanno alzando ogni giorno, diventa quasi un’esigenza stare fuori e curare ogni dettaglio del giardino.

Dobbiamo fare sempre attenzione perché questo è anche il periodo in cui animali poco graditi tornano a farci visita.

Ecco come prevenire l’arrivo delle bisce e allontanarle definitivamente dai nostri giardini per essere più tranquilli ed evitare incontri ravvicinati.

Prevenzione

Le bisce, pur non essendo rettili velenosi, possono spaventarci e spingerci a non sentirci al sicuro in casa nostra, soprattutto se abbiamo dei bambini.

Vedremo in questo articolo che il rimedio più semplice e più efficace per non averci a che fare è prevenirne l’arrivo a monte.

Questi animali sono attratti dalle fonti di cibo disponibili e dalle condizioni ambientali che possono essere favorevoli per loro.

Il problema è che il nostro giardino spesso può essere invaso da lumache o lucertole, animali di cui le bisce si cibano.

Inoltre, se disponiamo di erba alta disponiamo di un habitat per loro perfetto: basterà tagliarla perché si sentano immediatamente poco sicure, spingendole a far fagotto.

È importante fare attenzione perché si possono nascondere dove ci sono sassi, rami o foglie secche ammucchiate.

Ecco perché in questo periodo dobbiamo sistemare il giardino, eviteremo così di incontrare problemi nei prossimi mesi.

Rimedi naturali

Questi rettili non sopportano l’odore forte della cipolla, dell’aglio e della calendula, infatti non si avvicinano mai ad essi.

Se abbiamo a disposizione dello spazio in giardino potremo valutare di piantarli, sono prodotti ottimi da utilizzare in molti ambiti.

Basterà piantare delle file di cipolle, aglio, fare crescere della calendula sparsa nel nostro giardino ed avremo creato una protezione adeguata.

Per chi non lo sapesse, la pianta della calendula, oltre a essere terapeutica, ha dei bellissimi fiori gialli e profumati che ci inebrieranno incredibilmente.

