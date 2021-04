Dal 7 gennaio di quest’anno il nostro Ufficio Studi al prezzo di 2,84 per azione, ha inserito nella propria whatchlist Arterra Bioscience, una società con sede a Napoli che opera nel settore delle biotecnologie.

Il titolo (MIL:ABS) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 aprile al prezzo di 3,50 in rialzo del 5,42% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,975 ed il massimo a 3,80. Da quando abbiamo inserito il titolo nel nostro portafoglio, la salita è stata del 23,23%.

Oggi, il nostro giudizio continua a essere lo stesso: questo è un titolo azionario da non farsi scappare perchè opera in un settore sul quale scommettere per il futuro.

In Itala, il settore è ancora agli albori ma società come queste promettono bene e riteniamo che il management e il core business di Arterra Bioscience siano all’altezza per sfidare il futuro e fare bene e raggiungere traguardi interessanti nel breve ma anche nel medio lungo termine.

Analisi sommaria di bilancio

Gli utili sono cresciuti del 29,6% nell’ultimo anno e si prevede che da ora in poi cresceranno del 10,94% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 4,20. I nostri calcoli attuali invece portano ad un prezzo di 2,60 (alzato rispetto a precedente 2,45) circa anche se riteniamo che nei prossimi 6/9 mesi, le nostre stime verranno riviste ulteriormente al rialzo.

Se consideriamo il titolo sopravalutato, quali sono i motivi che lo hanno fatto inserire nella nostra lista delle raccomandazioni?

Noi riteniamo che i grafici si muovano prima dei bilanci e che scontino anche il futuro in anticipo. Un segnale rialzista sui grafici su un’azienda con prospettive interessanti come questa, ci induce a fare una scommessa su futuro.

Reiteriamo pertanto il nostro giudizio:

Strong Buy Long term obiettivo a 1/3 mesi a 4,15. Per chi possiede le azioni come da nostre pregresse indicazioni, può alzare lo stop profit a 2,91. Primo supporto di breve termine a 3,32.

Attenzione alla volatilità di breve termine in quanto i volumi di contrattazione sono bassi.

Si procederà per step.