Fortunatamente sempre di più si sta diffondendo la consapevolezza che consumare il giusto quantitativo di frutta e verdura fa bene all’organismo e al sistema immunitario. Non tutti però amano consumarle crude o cotte, per questo motivo si stanno affermando delle alternative che ci permettono di ottenere i nutrienti necessari. Tra le alternative possiamo indicare i centrifugati e gli estratti di frutta e verdura.

Tra gli estratti ne esiste uno molto benefico che dona benessere all’organismo ed è ricco di vitamine e minerali, sostanze indispensabili per la salute. Ci stiamo riferendo all’estratto di erba di grano.

Ecco come preparare un’estratto verde del tutto naturale che dona benessere all’organismo

L’estratto di erba di grano è indicato come bevanda salutare per le sue importanti proprietà nutritive. Può essere utilizzato inoltre come integratore alimentare naturale, difatti combatte i radicali liberi, fornisce all’organismo i nutrienti che mancano e riduce il senso di fame.

Oltre a tutti questi benefici, l’estratto all’erba di grano può essere definito una bevanda depurativa e antiossidante. É ricco di vitamine A, B1,B2,B6, C ed E e di minerali come il calcio, il ferro e il fosforo, potassio e altro. Grazie a questa ricchezza di sostanze, questo estratto viene indicato come uno dei vegetali più completi dal punto di vista nutrizionale.

Come preparare l’estratto verde

L’erba di grano può essere assunta secca o sotto forma di bevanda. Quest’ultima è la più consigliata perché permette l’assunzione di tutte le sue proprietà. Per preparare l’estratto verde, abbiamo bisogno di una manciata di erba di grano appena raccolto e di un bicchiere d’acqua. Inseriamoli in un estrattore e non appena si otterrà una bevanda cremosa possiamo versare il tutto in un bicchiere.

Per alcuni l’estratto a base di grano ha un sapore troppo forte, allora per chi lo gradisce è possibile aggiungere della frutta o della verdura. Quelle che ben si accompagnano all’erba di grano sono il sedano, la carota e la lattuga. Per quanto riguarda la frutta invece la mela e l’ananas sono quelle consigliate. Questo estratto è anche in grado di depurare il fegato e di favorire il rinnovamento delle cellule. Ecco come preparare un’estratto verde del tutto naturale che dona benessere all’organismo.