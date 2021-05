Ecco come preparare una pizza margherita filante e gustosa, in soli 10 minuti, senza accendere il forno.

Cena salvavita del sabato sera che accontenti grandi e piccini? La pizza, il piatto più amato dagli italiani. Ma come fare una pizza all’ultimo minuto? Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno una ricetta eccezionale su come preparare una pizza margherita filante e gustosa, in soli 10 minuti, senza accendere il forno.

Ingredienti per 4 persone

a) 400 gr di farina integrale di frumento;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 100 gr di fecola di patate;

c) 10 gr di sale;

d) 1 cucchiaio raso di bicarbonato setacciato finissimo;

e) 250 ml di acqua tiepida;

f) 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Per il condimento

a) una lattina di pomodori pelati (800 gr) o, in alternativa, 1/2 litro di polpa di pomodoro;

b) sale;

c) pepe bianco;

d) qualche foglia di basilico fresco;

e) 2 o 3 cucchiai di olio evo;

f) 1 spicchio di aglio fresco;

g) 800 gr di mozzarella fiordilatte.

Procedimento

Per prima cosa è necessario lavorare l’impasto. Riunire in una ciotola la farina, la fecola, il sale e il bicarbonato setacciato finissimo. In una fontana al centro versare l’olio, l’acqua tiepida a filo, incorporando la farina dai bordi e impastando energicamente a mano. Il risultato dovrà essere un panetto sodo e liscio, non appiccicoso. Ricavare 2 palline e lasciar riposare per qualche minuto sul piano di lavoro. Nel frattempo, preparare la salsa: tagliare i pomodori pelati a tocchetti e condirli con olio, sale, pepe bianco, l’aglio spremuto e le foglie di basilico.

Stendere le palline di impasto ricavando dei dischi piuttosto sottili al centro (3-4 cm) e con un cornicione leggermente più spesso ai bordi. Questo aiuterà il condimento a non scivolare via. Per facilitare la lievitazione in cottura, basterà quindi incidere la superficie della pizza con un coltello creando delle strisce a scacchiera. Successivamente si dovrà posizionare il disco in una padella antiaderente ben riscaldata, posizionando i bordi verso il basso. Dopo un paio di minuti (la superficie della pizza dovrà essere ben dorata, ma ancora morbida per assorbire il condimento) girare l’impasto.

Condire la pizza con poca salsa, un filo di olio e la mozzarella fiordilatte precedentemente tagliata a fette. Coprire la padella con il coperchio per far fondere la mozzarella e far completare la cottura. Per un effetto ancora più croccante basterà passare la pizza al grill per qualche minuto. Condire con qualche foglia di basilico o, in alternativa, una spolverata di origano. E.. buon appetito.

Ecco come preparare una pizza margherita filante e gustosa, in soli 10 minuti, senza accendere il forno.

Approfondimento

Bastano solo 5 minuti per preparare questo calzone salvatempo, filante e saporito, da cuocere in padella, senza impastare e lievitare.