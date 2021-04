Bastano solo 5 minuti per preparare questo calzone salvatempo, filante e saporito, da cuocere in padella, senza impastare e lievitare

Tra casa, lavoro e famiglia, di tempo per cucinare dei piatti succulenti non ce n’è proprio più. Immaginiamo un sabato sera, stanche dopo una settimana intensa, piena di impegni, zero voglia di cucinare ma con il desiderio di qualcosa di sfizioso.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno la soluzione perfetta per portare a tavola un piatto saporito, veloce e dal risultato finale che lascerà a bocca aperta tutti i commensali. Bastano, infatti, solo 5 minuti per preparare questo calzone salvatempo, filante e saporito, da cuocere in padella e senza lievitazione. Gli ingredienti sono pochi e semplici e bastano per la preparazione di 2 calzoni grandi, da cuocere in una padella di circa 24 cm di diametro.

Ingredienti

a) 300 gr di farina 00;

b) 180 gr di acqua;

c) 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

d) 8 gr di lievito istantaneo.

Per il ripieno

Questa ricetta è un vero e proprio svuotafrigo: è infatti possibile riempire il calzone con quello che abbiamo in casa. Pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata o formaggio a pasta filata, salumi, verdure grigliate o tonno: l’importante è liberare la fantasia e aggiungere almeno un ingrediente filante.

Procedimento

La preparazione di questo calzone è davvero facile: basta versare in una ciotola tutti gli ingredienti secchi e mescolare. Poi si deve aggiungere l’acqua e l’olio extravergine di oliva e impastare fino a ottenere una palla liscia. Dividere l’impasto in due parti e stenderlo con un mattarello. Ora si potrà procedere con il ripieno che dovrà occupare metà impasto, lasciando almeno un centimetro dal bordo. Una versione vegetariana potrebbe essere scamorza affumicata, zucchine grigliate e qualche fogliolina di menta. Chi ama i gusti più tradizionali, può optare per un cucchiaio di passata di pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. Ora si dovrà procedere con la chiusura: quindi unire i due lembi creando un piccolo cordone, pizzicando la pasta sul bordo.

I due calzoni sono pronti per essere messi in padella! Far cuocere per 5 minuti con il coperchio, poi togliere dalla fiamma, girare e continuare a far cuocere dall’altro lato un calzone per volta per 3-4 minuti, in modo da far dorare anche la parte centrale. Rimettere entrambi i calzoni caldi e servire bollenti. Il risultato sarà wow!

Con questa ricetta bastano solo 5 minuti per preparare questo calzone salvatempo, filante e saporito, da cuocere in padella, senza impastare e lievitare. Ma attenzione: i calzoni vanno consumati ben caldi, in quanto la mancanza di lievitazione li renderebbe, una volta raffreddati, duri.

