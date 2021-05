Con la bella stagione si è chiamati a fare grandi pulizie. Poi se si ha un giardino o un balcone si deve fare in fretta a pulire bene. In questo modo si potrà godere delle serate tiepide e del piacere di mangiare fuori. Il problema è che dopo un anno le pulizie vanno eseguite a fondo. Se si ha un balcone piccolo o grande che sia, si pensi a piantare qualche fiore che potrà migliorare l’atmosfera delle belle serate. Dopo aver pensato all’arredamento si penserà alle ringhiere del balcone. Dove di solito si deposita lo sporco. Nelle prossime righe vedremo proprio cosa si deve fare. Visto che nessuno sa davvero come si puliscono le ringhiere dei balconi e come si avrà un risultato grandioso all’istante con questo metodo straordinario.

Pulire a seconda del materiale

Di che materiale sono le ringhiere del nostro terrazzo? Questo aiuta a svolgere l’azione di attacco più appropriata. Ad esempio, se le ringhiere sono di ferro prima si deve togliere la polvere accumulata durante tutto l’inverno. Munirsi di un panno in microfibra e preparare una soluzione acqua, aceto e il limone. Si lavi bene ogni elemento e ripassare più volte. In ultimo con del cotone imbevuto nell’olio di oliva si lucidano. Questo darà brillantezza alle nostre ringhiere.

Ringhiere di alluminio

Se le nostre ringhiere sono di alluminio la miscela da preparare è una miscela di acqua e sapone di Marsiglia. Poi si sciacquano bene con acqua e torneranno come nuove.

Ringhiere di legno

Come pulire le ringhiere di legno? La linea di pulizia deve essere un po’ diversa. Si deve spolverare e poi limarle con della carta vetrata e infine pulirle solo con aceto.

Ringhiere di plastica

La plastica non ha bisogno di grandi trattamenti perché la plastica non arrugginisce. Quindi serve una spazzola e sapone di Marsiglia e acqua.

Anche le ringhiere di vetro si possono pulire nello stesso modo. L’unica accortezza è asciugare bene soprattutto il vetro. Altrimenti restano quelle macchie fastidiose che non danno onore al lavoro fatto. Non ci resta che provare i vari metodi per godere di un bel balcone pulito dove invitare gli amici. Infatti, Nessuno sa davvero come si puliscono le ringhiere dei balconi e come si avrà un risultato grandioso all’istante con questo metodo straordinario.