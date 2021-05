Spesso con l’arrivo delle prime giornate di caldo afoso, ci si ritrova la casa invasa di formiche.

Questi minuscoli insetti sono particolarmente fastidiosi e la loro presenza, fuori e dentro le abitazioni, non è di certo gradita da nessuno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ebbene, i metodi per allontanare le formiche sono vari. Dai rimedi naturali non sempre efficaci a quelli chimici, a volte pericolosi per la salute, se non si fa attenzione.

Tutti prodotti, comunque, facilmente reperibili in commercio anche al supermercato.

Quest’oggi insieme ai Consulenti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa, daremo ai Lettori, alcuni suggerimenti utili per eliminare le formiche da casa.

Vedremo come è incredibile che questa pianta profumi tutta la casa e allontani le formiche anche dal piano cucina. Abbiamo, chiaramente, scelto un metodo naturale che non sarà efficace qualora l’infestazione di formiche sia piuttosto importante.

È incredibile come questa pianta profumi tutta la casa e allontani le formiche anche dal piano cucina

Nel periodo caldo quando le formiche depongono le uova e si sviluppano le larve, sono particolarmente fameliche. Ossia alla ricerca continua di cibo ed essendo dotate di un olfatto molto sviluppato sono in grado di sentire, anche a molta distanza, i residui di alimenti nelle nostre cucine.

Anche una sola briciola di pane può attirarle velocemente. Raggiungono con grande abilità i piani delle nostre cucine, lavandini, credenze. E possono contaminare i nostri alimenti.

E allora come possiamo debellare le formiche e prevenire che ritornino senza ricorrere a prodotti chimici?

Attenzione a usare prodotti chimici sui piani della cucina o, comunque, sulle superfici sulle quali si poggia del cibo. Questi prodotti, infatti, possono essere più pericolosi delle formiche stesse se ingeriti per errore.

Ecco la pianta che allontana questi insetti

Al di là della pulizia, che deve essere sempre accurata, non bisogna mai lasciare residui di cibo sui piani della cucina. Ed è incredibile come questa pianta profumi tutta la casa e allontani anche le formiche dal piano cucina.

La pianta che non deve mai mancare sui davanzali della cucina è la menta. Questa pianta allontana le formiche che non ne gradiscono il profumo.

Il segreto è di posizionare le piantine di menta nei vari angoli della cucina da dove entrano le formiche. Di regola, questi insetti entrano dalle finestre, per cui decidere di mettere una pianta di menta sul davanzale della finestra è la scelta giusta. Sarebbe opportuno posizionare qualche pianta anche fuori ai balconi e ai terrazzi.

Se si aggiunge anche qualche goccia di olio di menta piperita al detersivo con il quale si lava il pavimento, il risultato sarà eccellente. L’odore di menta si diffonderà per tutta la casa e potremmo dire addio alle invasioni di formiche.

Approfondimento

È incredibile come qualche batuffolo di cotone risolva questo problema molto comune