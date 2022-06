Cucinare è una delle mansioni che svolgiamo con più frequenza in casa. Lo facciamo per necessità e per ottenere pietanze gustose, nonché per passione. D’altronde tantissimi sono coloro che amano cimentarsi ai fornelli, complici di ciò forse anche i numerosi programmi tv di cucina.

Durante la nostra attività culinaria un ruolo di primo piano l’avrà la selezione degli ingredienti ma anche degli strumenti. Determinate ricette richiedono infatti appositi oggetti. Fortunatamente nel caso ne fossimo sprovvisti possiamo trovare soluzioni alternative.

Un discorso che vale quando non abbiamo lo stampo col buco per fare la ciambella e non solo. È applicabile anche per frullare frutta e verdura senza frullatore, mixer o robot da cucina.

I possibili sostituti

Spesso ci troviamo davanti a ricette che richiedono di tritare e amalgamare gli ingredienti coinvolti assieme a qualche liquido. Operazioni che compiamo col mixer o il frullatore al fine di ottenere un composto cremoso. Può trattarsi di un frullato di frutta quanto di una vellutata di verdure, nonché di qualche tipologia di pesto per condire la pasta.

In mancanza di apposita strumentazione possiamo usare altri oggetti diffusi in casa. A seconda dell’alimento e del risultato da ottenere possiamo optare per uno piuttosto che per un altro.

Nel caso si tratti di alimenti morbidi possiamo schiacciarli e farne una composta semplicemente con la forchetta o con un cucchiaio di legno.

Qualora prima di farlo potremmo ammorbidirli con una leggera lessatura.

Ugualmente efficace può essere anche lo schiacciapatate che si adatta anche ad altri alimenti di uguale consistenza.

Per frullare frutta e verdura senza frullatore, mixer e centrifuga bastano questi strumenti alternativi perfetti per preparare frappé e vellutate

Qualora gli ingredienti da sminuzzare risultino duri o difficili da schiacciare, possiamo usare un oggetto tipico delle case delle nonne. Stiamo parlando del mortaio col pestello. Basterà premervi con un po’ di forza per ottenere grandi risultati. È il caso ad esempio di biscotti, frutta secca ma anche di erbe aromatiche.

Nel caso volessimo invece semplicemente creare un succo di frutta avremo bisogno di una centrifuga che scarta le parti solide. Qualora non vi fosse in cucina e non potessimo sopperire con mixer e frullatore possiamo usare un passapomodoro. Sarebbe lo spremitore che usiamo per fare la passata di pomodoro ed è sfruttabile anche con altra frutta.

Mentre se volessimo un frullato o un frappé di frutta possiamo procedere in altro modo. Scegliamo della frutta ben matura così che si riesca a schiacciare anche con qualche posata, dopo averla privata della buccia ovviamente. Mescoliamo la polpa con latte o yogurt. Per concludere inseriamo tutto in uno shaker, eventualmente anche il ghiaccio, e scuotiamo. Otterremo così una bevanda ben miscelata e spumosa.

Dunque la mancanza di frullatore, mixer e centrifuga non sarà mai più un impedimento nelle nostre ricette. Ora sappiamo di potervi facilmente sopperire in altri modi.

