Molto spesso crediamo che preparare un dolce costi tempo e fatica. Inoltre sentiamo sempre dire che quella dei dolci sia una scienza esatta che richiede precisione e meticolosità. Quindi molto spesso evitiamo anche di provarci e ci affidiamo a delle pasticcerie per non fare brutta figura. Ma fortunatamente questo non vale per tutti i dolci. Esistono dei dolci semplicissimi che possono essere preparati in pochissimo tempo e con il minimo sforzo. Il risultato sarà spettacolare anche nel forno di casa. Oggi vi mostriamo come fare un plumcake al limone soffice e gustoso in pochi semplici passi e con un risultato da far invidia alle migliori pasticcerie.

Ecco gli ingredienti:

farina 180 gr;

lievito 1 cucchiaino;

semi di papavero 2 cucchiai;

sale un pizzico;

zucchero 180 gr;

scorza di un limone;

olio di semi 50 ml;

scorza di vaniglia (o estratto di vaniglia);

uova 2;

yogurt greco 250 gr.

Procedimento

Per prima cosa è bene accendere il forno in modalità statica e preriscarldarlo a 180 gradi.

In una ciotola versare la farina, i semi di papavero, il sale e il lievito e mescolare per amalgamare bene gli ingredienti. In un’altra ciotola versare lo zucchero, la scorza del limone, lo yogurt greco, l’olio e le uova e mischiare per bene. Una volta che gli ingredienti liquidi saranno ben amalgamati, mischiare tutti gli ingredienti insieme e mescolare fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso.

A questo punto bisogna preparare lo stampo: si prende uno stampo da plumcake e lo si riveste accuratamente con della carta da forno. Una volta preparato lo stampo si versa il composto al suo interno. Si mette lo stampo in forno e lo si lascia cuocere a 180 gradi per 45 minuti.

Ecco come preparare un plumcake soffice e gustosissimo da far invidia ai nostri ospiti con pochi semplici ingredienti e che mantiene la giusta umidità al suo interno. Perfetto per una merenda all’aperto o per una colazione sana e gustosa!