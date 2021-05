L’acne e i punti neri sono gli inestetismi della pelle che creano maggiore disagio. L’acne deriva da una produzione eccessiva di sebo e scaturisce da molteplici fattori. Squilibri ormonali, stress, cosmetici e così via. I punti neri, invece, sono causati da prodotti cosmetici non adatti al tipo di pelle, da una cattiva alimentazione, da una scarsa igiene e da squilibri ormonali. I punti neri si formano nella cosiddetta “zona T” poiché è quella con maggiore presenza di ghiandole sebacee.

Il team di ProiezionidiBorsa consiglia innanzitutto di rivolgersi ad un dermatologo per i casi più gravi. Qualora la situazione fosse molto semplice da trattare, daremo qui un consiglio per cercare di migliorare quest’aspetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La prevenzione è alla base di tutto. Per cui ogni volta che dobbiamo truccarci, prima bisogna mettere una crema idratante. È essenziale ricordare di struccarsi accuratamente prima di andare a letto e di idratare il viso con una crema, anche a base naturale. A tal proposito, consigliamo la lettura di “il segreto per avere un viso tonico ed elastico sta in questi inaspettati e profumati ingredienti che conferiranno luminosità alla pelle”.

Diciamo addio ai punti neri grazie a questo semplice e favoloso trucco a costo zero che sta spopolando

Qual è il segreto per dire addio ai punti neri? La black mask che andremo a creare in casa!

Ci servono carbone vegetale, miele, acqua e olio essenziale di camomilla. In una ciotola versiamo un cucchiaio di acqua e uno di carbone vegetale mescolando per bene, ai quali aggiungeremo un cucchiaino di miele. Mescoliamo fino ad ottenere una miscela omogenea e vellutata e ultimiamo con tre gocce di olio essenziale di camomilla.

Spalmiamo la black mask ottenuta sul viso lasciando agire per 20 minuti. Poi risciacquiamo con abbondante acqua calda usando un batuffolo di cotone oppure staccandola dal viso. Consigliamo di fare questa procedura almeno una volta a settimana per coloro che soffrono maggiormente del problema. Ecco come diciamo addio ai punti neri grazie a questo semplice e favoloso trucco a costo zero che sta spopolando.