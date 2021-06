In questi giorni sui social sta avvenendo qualcosa di molto particolare. In seguito alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision Contest, la band italiana è diventata famosissima in tutto il mondo e i loro video sono ormai virali.

Basta aprire Instagram per vedere l’entità del successo che la band sta riscuotendo. Fan di tutto il mondo stanno impazzendo per la musica della rock band e per il loro look eccentrico.

Innumerevoli tutorial di make up sono stati dedicati alla band, tutti vogliono imitare il loro look rock. Oggi vedremo in che modo possiamo ottenere il look dei Maneskin che sta facendo impazzire il web.

Un look eccentrico realizzabile in cinque minuti

Se vogliamo realizzare un look ispirato a quello dei Maneskin, in realtà dobbiamo sapere che può essere molto semplice. Dovremo conoscere un paio di semplici trucchi e il nostro look rock alternativo sarà perfetto.

Innanzitutto, dobbiamo realizzare un trucco agli occhi tipo smokey eyes seguendo questi consigli. Dovremo stendere l’ombretto scuro attorno agli occhi, senza dimenticare un strato di glitter per un effetto scintillante. Non dimentichiamoci che lo smokey eye è un trucco molto semplice, ma che rischia di appesantire l’occhio. Dobbiamo quindi essere molto precisi.

Ecco come ottenere il look dei Maneskin che sta facendo impazzire il web

Il secondo passaggio, per un look da Maneskin, sono i capelli. I membri della band romana sfoggiano dei capelli molto curati, con un effetto finto spettinato. In particolare, il frontman e cantante è solito avere un look finto bagnato che noi vogliamo proporre. Dovremo usare un prodotto specifico per i capelli, in modo da conferire ai capelli un aspetto bagnato e spettinato ad arte.

Ora che il trucco è pronto e i capelli pure, possiamo prenderci cura degli abiti. Dovremo scegliere capi eleganti dai colori scuri e da un taglio aderente.

Ora siamo davvero pronti per sfoggiare un look all’ultima moda sulle tracce della rock band del momento.