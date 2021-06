Far mangiare la verdura ai bambini è un’impresa a dir poco titanica. Esattamente come la frutta e il pesce, i più piccoli non sembrano attratti neppure da tutto ciò che è verde. Broccoli, spinaci, biete, nessuno tra questi sembra godere di grande stima dai 10 anni in giù.

Conosciamo bene, tuttavia, le importanti proprietà della verdura e l’importanza di consumarne almeno 2 porzioni al giorno, specialmente in fase di crescita. Ecco allora che sorge il grande dubbio e che nasce un profondo dilemma: come far mangiare la verdura a mio figlio?

Senza trarlo in inganno spacciandogli una crocchetta di zucchine per una di pollo o di carne, ecco come possiamo risolvere il nostro problema. Bastano soltanto pochi ingredienti, un po’ di fantasia et voilà, i più piccoli adoreranno anche le melanzane che tanto disprezzavano fino a poco tempo fa.

Ecco i contorni sfiziosi e coloratissimi che piaceranno anche ai bambini più capricciosi

Preparare dei contorni di verdure sani e buonissimi non è mai stato così semplice con questi suggerimenti a prova di chef.

Il primo è molto semplice e desta minori preoccupazioni, perché si tratta di un ortaggio che in fondo piace un po’ a tutti. Ci riferiamo alle patate, in particolare alle patate duchessa, manicaretto facilissimo da realizzare ma buono e nutriente. Chi non ha tanto tempo da passare ai fornelli, può anche trovarle surgelate al supermercato, basterà solo metterle in forno.

Il secondo suggerimento è colorato e delizioso e si può realizzare con due tipi di ortaggi diversi. Ecco infatti che preparare le melanzane o le zucchine alla pizzaiola richiede pochissimi minuti e solo tre ingredienti: l’ortaggio prescelto, il pomodoro e la mozzarella. Possiamo anche sostituire questo formaggio con del parmigiano, tutto dipende dai gusti.

A proposito di crocchette…

Giusto qualche riga più su abbiamo citato le crocchette di zucchine, ma, un’alternativa ancora più buona e facile da realizzare, sono le frittelle di zucchine. Non solo come contorno, possiamo aggiungere le uova al composto e preparare così un alimento completo di proteine e vitamine.

Anche le carote e le patate si prestano come ingredienti principali delle frittelle, da poter cucinare al forno o in padella con poco olio. E perché no, nessuno vieta di fare un mix di verdure e unirle tutti insieme.

