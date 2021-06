Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo che usare bene le cose che abbiamo a casa ci permette di risparmiare tantissimi soldi. Quando non riusciamo a svitare una vecchia vite, spesso andiamo a comprare un nuovo oggetto.

Ecco, in questo caso commettiamo un errore grossolano che possiamo evitare molto facilmente. Come? Con questo espediente riusciremo a svitare qualsiasi cosa che abbiamo in casa.

Il dramma delle viti vecchie e scheggiate

Sarà davvero capitato a tutti di dover svitare mille cose. Da vecchie pentole ad arnesi vari, quando dobbiamo svitare qualsiasi cosa andiamo a prendere il nostro cacciavite.

Spesso non ne abbiamo solo uno, abbiamo infatti un servizio che è perfetto per ogni tipologia di vite. I più moderni cambiano solo la punta del cacciavite.

Nei principali negozi di ferramenta o ipermercati troviamo un’abbondante scelta di questi arnesi, che spesso ci salvano proprio la giornata. Eppure, a volta, capita di dover svitare vecchissime viti e ci scontriamo con un problema maggiore. In particolare, parliamo di viti che hanno la croce quasi del tutto scheggiata o assente.

E noi, con tutta la pazienza del mondo, cerchiamo in ogni modo di svitarle per bene senza mai riuscirci. Come fare? Spesso desistiamo e sostituiamo l’oggetto da svitare con uno nuovo di zecca. Certo, una scelta facile ma costosa. Non è saggio cambiare delle cose che abbiamo in casa solo perché non siamo più capaci a usarle. Soprattutto, quando una soluzione c’è. Vediamola insieme.

È questa la soluzione perfetta per svitare qualsiasi cosa che abbiamo in casa

Nello stesso cassetto da cui abbiamo preso il cacciaviti, andiamo a cercare un martello. Uno di quelli grossi, meglio se in ferro. A questo punto, puntiamo il cacciavite sulla croce della vite e diamo un bel colpo con il martello alla base del cacciavite.

Magari, per questioni di sicurezza, cerchiamo di farci aiutare da qualcuno a compiere questo gesto. Infatti, in questo modo riusciamo a far entrare il cacciavite nella croce della vite, riuscendo poi a svitarla con estrema facilità. Ecco perchè è questa la soluzione perfetta per svitare qualsiasi cosa che abbiamo in casa.