Ad ottobre in molti rinnovano l’abbonamento della palestra, c’è chi inizia dei corsi di ballo, chi di sport e chi rimane lo stesso pigrone sedentario di sempre. Moltissimi tra noi, invece, vorrebbero fare più esercizio e iniziare ad allenarsi eppure non c’è il tempo oppure non si vogliono spendere soldi.

Eppure, non è mai stato così semplice fare attività fisica a casa nostra, anche senza attrezzi. Non è necessario avere un tapis roulant o dei manubri per un workout intenso ed efficace. Infatti, anche se siamo pigri e non abbiamo tempo possiamo allenarci a casa grazie a questo semplicissimo esercizio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Una routine per mantenersi in forma e tonici

Se abbiamo poco tempo, possiamo sicuramente ritagliarci cinque minuti al giorno per fare esercizio, a patto che siamo costanti. Prima di iniziare è importante scaldarsi, per sciogliere le articolazioni. Per esempio, possiamo fare una corsetta oppure, se non vogliamo uscire di casa, saltare la corda.

Una volta che ci siamo scaldati, possiamo fare moltissimi esercizi a corpo libero, perfetto per eliminare le cosiddette tendine, ovvero la pelle molle sotto al braccio. Esistono moltissime altre tecniche, ora vedremo un metodo molto semplice per fare un allenamento intenso ed efficace senza avere attrezzi, ma con l’aiuto di un semplice oggetto.

Anche se siamo pigri e non abbiamo tempo possiamo allenarci a casa grazie a questo semplicissimo esercizio

Dovremo procurarci un elastico per fitness, che si tratta di una semplice banda elastica che può avere rigidità diverse. Si tratta di un accessorio molto economico che occupa pochissimo spazio. Ora possiamo usarlo per effettuare moltissimi allenamenti, da quelli per la parte superiore a quelli di glutei e gambe. Se vogliamo allenare i glutei, possiamo entrare nell’elastico e fermarlo all’altezza delle ginocchia.

L’elastico è perfetto perché ci aiuta a restare nella posizione giusta e a effettuare lo sforzo senza rischi.

Ora possiamo eseguire degli squat, facendo delle variazioni. Possiamo iniziare facendo una serie di trenta secondi di squat classici e poi dopo qualche secondo di riposo possiamo restare nella posizione accovacciata immobili per almeno altri trenta secondi. Possiamo poi alternare la posizione accovacciata ad un saltello, in modo da allenare sia la forza che l’agilità.

L’elastico è multiuso, possiamo usarlo non solo per gli squat ma anche per allenare le braccia e i pettorali. Ora che conosciamo questo metodo non abbiamo più scuse, possiamo allenarci ovunque, in casa o all’aperto, nelle pause sul lavoro o in vacanza.

Approfondimento

Addio per sempre alla pelle cadente sotto alle braccia grazie a questo semplice trucchetto.