In Italia la stagione del mirtillo comincia a luglio e termina a settembre.

È un frutto tipicamente estivo, ma viene utilizzato tutto l’anno per alcune pietanze o per fare i muffin, i frullati di frutta freddi e le glasse salate. Il mirtillo è molto versatile e con esso aggiungiamo un tocco di dolcezza a molte preparazioni.

In questo articolo spieghiamo quanto tempo possono stare i mirtilli nel congelatore e come scongelarli all’occorrenza, per averli buoni e con le proprietà nutritive intatte.

I benefici di questo frutto sono tanti e importanti. Contengono vitamine, potassio, calcio, fosforo, sodio, ferro, manganese e rame. Numerosi sono gli studi scientifici sui loro effetti positivi anche sulla salute cardiovascolare. Per i motivi elencati, il consumo di mirtilli è importante per la salute del nostro organismo. Per mantenere inalterati i suoi valori nutrizionali è importante sapere come conservarli e utilizzarli.

Ecco quando tempo possono stare i mirtilli nel congelatore e come scongelarli all’occorrenza

Terminata la stagione dei mirtilli, il modo per averli a disposizione quando servono è di congelarli.

Basta metterli in un sacchetto per la congelazione o in un contenitore ermetico.

All’interno del congelatore i mirtilli durano circa dieci mesi, dopodiché perderanno i loro valori nutrizionali e inizieranno le bruciature da congelamento.

I metodi per scongelare i mirtilli

I metodi per scongelare i mirtilli sono due.

a) Lasciarli scongelare per un massimo di cinque ore nel frigorifero;

b) usufruire del metodo di scongelamento rapido.

Ricoprire le bacche con acqua a temperatura ambiente e lasciarle scongelare per cinque minuti.

Non usare il microonde, a meno che in seguito non andranno cotti.

Quando non scongelare le bacche

Le bacche possono non essere scongelate nella preparazione di frullati freddi, o di torte cotte al forno. Ad esempio, i mirtilli possono essere inseriti nell’impasto dei maffin, prima di metterli negli stampini. In questo modo eviteremo di schiacciarli quando amalgamiamo gli altri ingredienti.

Si scongeleranno poco per volta nel forno, e terminata la cottura saranno succosi e consistenti.