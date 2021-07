D’estate noi italiani amiamo metterci in mostra. La pelle, così come i capelli e gli occhi, è proprio il nostro biglietto da visita. Infatti, quando vediamo una star del cinema o della televisione passare, noteremo subito che ha la pelle perfetta. E, diciamocelo, la vorremmo tanto anche noi così. Dunque, cosa possiamo fare senza andare a spendere troppi soldi in cosmetica?

C’è qualche soluzione, anche casalinga, che possiamo adottare per avere una pelle perfetta? Ebbene sì, una soluzione c’è. Infatti, in pochi conoscono il trucco per avere sempre la pelle perfetta, liscia e morbida.

Il trucco è seguire un metodo

Nella vita ci vuole metodo, per tutto. Al lavoro abbiamo imparato un metodo per produrre i risultati sperati. Ancor prima, a scuola abbiamo imparato il metodo per leggere, scrivere, contare. Alcuni hanno anche imparato il metodo per studiare, ma questo è un altro discorso. Anche per avere cura del proprio corpo ci vuole metodo. Non si tratta di seguire né una dieta miracolosa né di applicare una crema mai vista prima. In soldoni, si tratta di convivere con una scelta di vita sana. Vediamo nel dettaglio le cose da fare e quelle da evitare.

Partiamo dalla dieta: eliminiamo ogni tipo di grasso, alcolici e riduciamo di molto gli zuccheri. Provando, magari, ad inserire nella dieta settimanale questa gustosissima proposta di ProiezionidiBorsa. Inoltre, abbiamo un’altra buonissima ragione per smettere di fumare: la pelle sarà molto più lucente. Dire che dovremmo avere cura della nostra pulizia personale potrebbe sembrare superfluo, tuttavia, è così importante che ci sentiamo di ribadirlo. E magari cerchiamo di comprare dei saponi naturali e meno aggressivi sulla pelle. Come abbiamo visto, per avere la pelle perfetta serve metodo. Siamo disposti ad applicarci in questa sfida e credere in noi?