Soprattutto in estate, ma anche durante l’inverno, capita di avere spesso la pelle lucida, come se fosse perennemente unta. È un problema che riguarda molte persone, che può creare disagio e imbarazzo.

Tutto nasce a causa di un’iperproduzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee e che si riflette sulla superficie della pelle. Questo potrebbe dipendere da fattori genetici, da squilibri ormonali o dall’utilizzo di prodotti sbagliati. Il risultato è che, anche al tatto, la pelle appare appiccicosa, con il rischio di sviluppare punti neri e brufoli.

Ecco come risolvere la situazione

Il rimedio efficace per ridurre ed eliminare questo problema passa anche attraverso l’utilizzo dei prodotti giusti per la cura della pelle. Per rimuovere il trucco la sera, infatti, molti di noi utilizzano acqua micellare, olii struccanti e tanto altro. In seguito, stendiamo sul viso creme e tanti altri prodotti, che possono rivelarsi sbagliati per il nostro tipo di pelle.

Esiste, però, un segreto davvero semplicissimo per rendere la pelle meno lucida. Oltretutto costa pochissimo ed è totalmente naturale.

Per risolvere il problema della fronte lucida e della pelle grassa ecco il trucchetto economico che agisce in profondità

Il rimedio davvero eccezionale per la pelle unta è la polvere di riso. In altre parti del Mondo, questo prodotto è utilizzato da tempo, anche per truccare personaggi dello spettacolo.

Infatti, si presenta come una polvere incolore che, stesa sul viso, aiuta a ridurre l’umidità e il sebo in eccesso. In questo modo la pelle non sarà più lucida e l’effetto resisterà anche per diverse ore.

Oltretutto, anche il trucco sarà più bello e durerà per molto più tempo del solito.

I benefici della polvere di riso

Oltre a ridurre lo strato di sebo, e ad essere, quindi, opacizzante, la polvere di riso aiuterebbe anche a ridurre le infiammazioni della pelle. Ecco perché, per risolvere il problema della fronte lucida dovremmo provare questo prodotto efficace e naturale.

Utilissimo anche questo rimedio

Un altro consiglio è quello di utilizzare delle salviette opacizzanti, che, assorbendo il sebo, possono aiutarci a sentire la pelle fresca durante il giorno.

In generale, comunque, consigliamo di rivolgersi a uno specialista per risolvere dall’interno i problemi legati alla propria pelle. In questo modo, capiremo meglio anche le caratteristiche della nostra pelle e impareremo a utilizzare i prodotti più adatti a noi.

