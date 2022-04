Un problema che in moltissime di noi hanno sono i peli superflui. Poco estetici e vistosi, questi peli spesso spuntano nel mezzo del viso e danno un aspetto poco curato. In molte hanno una vera e propria peluria nera sul labbro superiore e sul mento e la rimuovono con la depilazione, che può avvenire con diversi metodi e tecniche. Quando si tratta, invece, della peluria sulle guance, spesso non la rimuoviamo. Spesso questi peli sono troppo piccoli per essere rimossi con la ceretta e finiamo per lasciarli. Oggi vogliamo parlare di un metodo molto efficace per nascondere la peluria nera sulle guance senza dolore e senza rischi.

Il potere del make up

I cosmetici e i trucchi sono dei mezzi molto potenti per nascondere i difetti della pelle e del corpo. In rete troviamo tutorial e video che ci mostrano come usarli al meglio per apparire più belle e radiose. In pochi lo sanno, ma il make up è perfetto anche per nascondere peli e peluria, anche quella più vistosa e spessa. Moltissime donne hanno una peluria grigiastra sulle guance che si dirada a mano a mano che scende, ma che è visibile da vicino.

Se vogliamo coprirla, non basta stendere il fondotinta e la cipria. Dobbiamo seguire una routine precisa per uniformare la pelle e renderla dello stesso colore e consistenza.

Ecco come nascondere in due minuti la peluria nera sulle guance e avere una pelle liscissima e uniforme

Il prodotto indispensabile per nascondere i peli è il primer viso. Questo cosmetico innovativo e sempre più amato dalle donne crea uno strato uniforme e liscissimo sul viso. Grazie alla sua composizione innovativa è in grado di coprire i difetti e le irregolarità della pelle, dai brufoli ai punti neri. Il primer è addirittura in grado di coprire le rughe meno profonde, ma è perfetto anche per nascondere i peli.

Non dobbiamo fare altro che stendere il primer su tutto il viso, dalla fronte alla mascella. Quando questo prodotto si sarà seccato possiamo passare il fondotinta o la terra abbronzante. Ora noteremo subito che le guance saranno liscissime e morbide e non vedremo alcun difetto, nemmeno i peli più lunghi. Per un finish opaco ed etereo possiamo concludere con uno strato di cipria. Ecco quindi come nascondere, in due minuti, la peluria sul viso.

Approfondimento

Non serve il rasoio per rimuovere i baffetti e i peli dal mento ora che conosciamo questo metodo indolore