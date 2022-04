La cucina è il luogo in cui possiamo sperimentare, lasciar correre la fantasia e provare sempre nuove idee da mettere in tavola. Le ricette, infatti, sono tantissime e noi possiamo prendere ispirazione da diversi chef per crearne di inedite. Per questo motivo, non dovremmo mai limitarci a preparare piatti che conosciamo già. La cosa migliore da fare, in questo caso, è invece quella di addentrarsi nei meandri della creatività e realizzare nuove idee che possano lasciare tutti letteralmente a bocca aperta.

Il dessert agli spinaci meglio conosciuto come Green Cake, una vera e propria delizia che farà impazzire tutti

Tra le ricette particolari che sicuramente ci faranno innamorare, c’è una torta a cui nessuno forse aveva mai pensato. Stiamo parlando della Green Cake, un dessert di spinaci che potrà letteralmente svoltare il nostro pasto. Per realizzarla, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di spinaci;

200 g di zucchero;

limone;

4 uova;

200 ml di olio di semi;

300 g di farina;

lievito per dolci;

400 g di fragole;

zucchero;

400 ml di panna per dolci;

pinoli.

Gli spinaci sono una vera e propria leccornia ma cucinati in questo modo diventeranno un trionfo di sapori che conquisterà il palato di tutti

Per prima cosa, occupiamoci degli spinaci e, dopo averli puliti, bolliamoli in una pentola. Quando saranno cotti, strizziamoli e mettiamoli in un frullatore. Aggiungiamo due cucchiai di olio di semi e frulliamo il tutto. In una ciotola, intanto, versiamo 2 cucchiai di zucchero e montiamo con esso le uova fino a che la consistenza non sarà spumosa. Successivamente, aggiungiamo anche gli spinaci e continuiamo a montare assieme alla farina e alla bustina di lievito. Quando il composto sarà uniforme, mettiamolo in uno stampo ricoperto di burro e facciamo cuocere a 180° in forno per almeno mezz’ora, per poi lasciar raffreddare.

Intanto, prendiamo le fragole, tagliamole in cubetti e mettiamole in una ciotola con 2 cucchiai di zucchero. Lasciamo macerare per il tempo necessario. Prendiamo poi la torta e tagliamola in 3 sezioni. Mettiamo un primo disco sul fondo, ricoprendolo con metà delle fragole e con la panna montata. Sovrapponiamo la seconda sezione, facendo la stessa cosa. L’ultima sezione, che andrà a chiudere la torta, dovrà invece essere ricoperta da limone, pinoli e le fragole rimaste. Dunque, ora lo sappiamo. Gli spinaci sono una vera e propria leccornia ma cucinati così possono diventare una delizia unica e rara.

