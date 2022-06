Non siamo ancora in estate, ma anche quest’anno le alte temperature già si fanno sentire. Chi ha la fortuna di avere uno spazio esterno abitabile può rilassarsi all’ombra di un albero o sotto un gazebo. Ma rendere il giardino un ambiente confortevole e accogliente non è sempre facile. Dopo l’inverno ci sono tantissimi lavori da fare.

Oltre alla necessità di curare le piante e il prato, dobbiamo sistemare quei piccoli disastri che le intemperie hanno causato durante la stagione fredda. Dobbiamo obbligatoriamente eliminare il muschio verde che si crea sul pavimento e sul muretto. Pulire anche le sedie e i mobili in plastica che arredano il giardino. Occuparci del pergolato per creare delle zone di ombra e per abbellire il nostro habitat esterno. Insomma, i lavori sono tanti ma tutti necessari.

La manutenzione

Spesso, però, dimentichiamo di occuparci di una parte importante che si trova all’esterno della nostra casa e che potrebbe essere un pericoloso ricettacolo di sporcizia. Parliamo della grondaia, che se non trattata adeguatamente, potrebbe provocare molti problemi.

È quella parte importante del tetto che ha il compito di convogliare l’acqua piovana in appositi scarichi. Pulirla è un lavoro necessario, perché proprio qui si accumulano foglie, escrementi di uccelli, aghi di pino e così via.

La pulizia della grondaia dovrebbe eseguirsi annualmente. Questa operazione di solito avviene in autunno. Ma è necessario ispezionare e sgombrare la grondaia anche in altri mesi dell’anno, così da mantenerla in buone condizioni fino al momento della pulizia annuale.

Ecco come mantenere la grondaia pulita e libera per evitare che si otturi e che procuri danni irreparabili alla casa

È importante che la grondaia svolga perfettamente il suo lavoro. Ecco perché oltre alla manutenzione annuale, dobbiamo necessariamente controllarla periodicamente. Infatti, per mantenere la grondaia sempre pulita è necessario strofinare con una spazzola rigida ed eliminare tutto lo sporco accumulato fino a quel momento. Una volta terminata l’operazione, versiamo dell’acqua per rimuovere qualsiasi residuo. In questo modo, in autunno, avremo meno lavoro da fare.

È importante eliminare i detriti dalla grondaia. Questi non permetterebbero all’acqua di defluire nella maniera corretta e, con il tempo, potrebbero anche ostruire gli scarichi pluviali.

Quindi, ecco come mantenere la grondaia pulita e libera in pochi e semplici passaggi.

Ricordiamo sempre di lavorare in sicurezza. Utilizzando guanti da lavoro, una scala adeguata, una copertura per il viso e degli utensili adatti. Se non abbiamo tutto il necessario sarebbe meglio affidare il lavoro ad un esperto.

