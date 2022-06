Per condurre uno stile di vita sano, e un’alimentazione corretta ed equilibrata, è molto importante inserire nella propria dieta settimanale il pesce. Questo alimento è alla base della dieta mediterranea e, come ben sappiamo, apporta numerosi nutrienti all’organismo.

Tra i pesci che possiamo trovare facilmente in pescheria, di questi tempi, troviamo sicuramente la platessa. Si tratta di una specie che vive principalmente sui fondali marini, dove si mimetizza, ed è molto diffuso nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. Dal punto di vista nutrizionale, è uno dei pesci più magri in assoluto ed è anche un’ottima fonte di proteine, sali minerali e vitamine. Inoltre, non essendo un grande predatore, potrebbe contenere anche una quantità irrisoria di metilmercurio, come i pesci a piccola taglia.

Le sue carni sono anche molto gustose e si possono cucinare in tanti modi diversi. Nelle prossime righe, vedremo una ricetta veramente fantastica che possiamo fare in pochi minuti, adattandola anche ad altri pesci.

È uno dei pesci più magri in assoluto ed è una vera delizia se cucinato in questo modo

Per valorizzare al meglio la nostra platessa, oggi la prepareremo seguendo una ricetta tipica francese, ossia “alla mugnaia” (in francese meunière). Per farla, ci serviranno:

1 kg di platessa;

70 g di burro chiarificato;

un bicchiere di latte;

1 limone;

farina 00;

prezzemolo;

sale e pepe.

Innanzitutto, puliamo il pesce eliminando eventuali spine e tamponiamolo per farlo asciugare. Dopo di che, adagiamo i filetti all’interno di una pirofila, aggiungiamo un pizzico di sale e pepe, e ricopriamo con il latte. Chiudiamo la pirofila con la pellicola e lasciamo riposare in frigorifero per circa mezz’ora così da farlo marinare.

Trascorso il tempo necessario, in un piatto versiamo una discreta quantità di farina 00, sulla quale andremo ad adagiare i filetti di platessa marinati. A questo punto, aggiungiamo il burro in una padella antiaderente e, una volta sciolto e reso quasi brunastro, adagiamo i nostri filetti infarinati. Dopo averli fatti cuocere per 4 minuti a lato, disponiamo i filetti su un piatto da portata e condiamoli con del succo di limone ed una spolverata di prezzemolo.

Lettura consigliata

Davvero cremosa ed invitante questa pasta con le cozze che con la sua semplicità saprà deliziare anche i palati più esigenti