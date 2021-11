Abbiamo già illustrato i concorsi banditi da diverse province, da Nord a Sud dello Stivale, ancora attivi e con decine di posti disponibili. In questa sede, invece, analizzeremo 3 bandi del Comune di Milano per 15 posti a tempo indeterminato, di categoria B e D. Nel dettaglio, il Comune meneghino ricerca:

n. 6 collaboratori dei servizi tecnici, ovvero autisti, con categoria B e posizione giuridica B3;

n. 5 collaboratori dei servizi tecnici, ovvero muratori, con categoria B e posizione giuridica B3;

n. 4 di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D e posizione economica D1.

In definitiva, ecco come lavorare a tempo indeterminato nel Comune di Milano anche con diploma di scuola media.

Il bando per i 6 autisti e per i 5 muratori

I 6 posti per autisti sono suddivisi per ambito di attività, ossia 3 autisti patente categoria B e altrettanti patente categoria C.

I requisiti di ammissione al bando per autisti e muratori sono i seguenti:

cittadinanza italiana o di altro Stato UE o l’essere in regola con le norme di legge in materia;

maggiore età, ma non superiore a quella per la messa a riposo;

idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali, il non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dal pubblico impiego e l’essere in regola con gli eventuali obblighi di leva;

è richiesta la patente di guida di categoria B e/o C.

Veniamo adesso al requisito del titolo di studio. Il bando per i 6 autisti prevede il diploma di qualifica professionale, indirizzo tecnico, conseguito al termine del triennio presso IPS o titolo equivalente. Ovvero il diploma di licenza media con comprovata esperienza non inferiore a 2 anni.

Per i posti da muratore si richiede il possesso della qualifica professionale triennale di operatore edile o licenza media con almeno 2 anni di comprovata esperienza.

L’invio delle domande (online, seguendo le indicazioni riportate sui bandi), potrà avvenire fino alle ore 12.00 del 16 dicembre e allegando i documenti richiesti.

Gli esami consisteranno in una prova teorico-pratica e in una prova orale.

Come lavorare a tempo indeterminato nel Comune di Milano anche con diploma di scuola media

Vediamo adesso solo le principali divergenze (rispetto ai 2 precedenti) del bando per i 4 posti di istruttori di polizia locale.

Tra i requisiti, si richiede la cittadinanza italiana secondo l’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 174/1994. Il requisito del titolo di studio richiede la laurea di primo livello oppure specialistica-magistrale o il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento. Infine è molto più articolato il requisito attinente all’idoneità psicofisica (il punto n. 12 del 1° articolo del bando).

Non variano, invece, i termini e le modalità di inoltro delle istanze. Quanto alle prove d’esame, la prova scritta si svolgerà in forma digitale da remoto. La prova orale potrà essere svolta in forma digitale da remoto o in presenza.

Per tutti i dettagli e/o le casistiche particolari, invitiamo il Lettore a prendere visione integrale del bando di proprio interesse.

