Abbiamo già illustrato la valanga di posti di lavoro a tempo indeterminato in Puglia e Campania presso diversi Enti locali delle 2 Regioni. In questa sede, invece, vediamo quali grandi Gruppi privati sono alla ricerca di personale.

Lavorare per aziende di una certa caratura è sempre una grande occasione per crescere, imparare e fare carriera. Ad ogni modo, abbiamo già visto qual è il percorso scolastico che conduce a lavoro, carriera e successo.

Entriamo nel vivo e vediamo chi assume in questo novembre 2021. Scopriremo che oltre Amazon e Banca Intesa anche Poste Italiane, Esselunga e questi colossi assumono laureati e diplomati.

Le assunzioni previste da Banca Intesa

Ha fatto il giro del web l’accordo siglato un paio di giorni fa da Banca Intesa e le principali sigle sindacali. A fronte di un’uscita di 2.000 unità, il Gruppo bancario assumerà 1.100 giovani con contratto a tempo indeterminato. Numeri importanti per questa banca tra le più rinomate in Italia e non solo.

Quest’accordo si aggiunge ai 2 precedenti (in occasione dell’ingresso di UBI Banca) che prevedevano 3.500 nuovi ingressi entro il 2024. Il saldo totale dei neoassunti arriverà quindi a 4.600 unità. Si consiglia di preparare un CV completo (magari corredato da lettera) e procedere con una candidatura spontanea, mettendo a fuoco tutte le proprie capacità e abilità.

Le opportunità per chi sogna una carriera nel mondo della consulenza

Altro nome prestigioso è quello di Deloitte, leader mondiale nel campo della consulenza e della revisione. Secondo quanto riportato da un giornale finanziario, il piano della società inglese prevede circa 4.200 ingressi sul territorio nazionale. In particolare, 1.200 unità quest’anno e il resto nel 2022.

Tra le figure più ricercate troviamo i laureati STEM, seguiti dai giovani preparati in ambito economico, giuridico ed umanistico.

Le ricerche di personale di Amazon ed Esselunga

Il colosso USA del commercio elettronico Amazon ha annunciato altre 500 assunzioni nel Belpaese entro il 2021. Una crescita no-stop, potremmo definirla, che ha portato l’organico dell’azienda a più di 12.500 dipendenti a tempo indeterminato solo in Italia.

Si consiglia di scrivere un CV completo e di procedere con l’auto candidatura.

Altrettanto importante è il piano assunzioni di Esselunga, la nota catena della GDO. In questo caso i nuovi posti di lavoro sono concentrati al Nord e riguardano addetti alle vendite, specialisti dei reparti del fresco e conduttori di impianto.

Le candidature libere in Poste Italiane

È possibile procedere con l’auto candidatura anche per entrare nell’organico del Gruppo Poste Italiane. L’azienda ricerca di continuo postini, addetti allo sportello, impiegati e consulenti.

Variegate le modalità di ingresso nel prestigioso Gruppo: dallo stage all’assunzione a tempo indeterminato, dai diplomati ai laureati, da Nord a Sud dello Stivale.

Per chi ama e/o sogna di fare carriera in un colosso mondiale nel settore del lusso e della moda, ecco il nome giusto: LVMH. La multinazionale con sede a Parigi investirà in Italia e nel mondo sui talenti dei mestieri d’eccellenza. Lo ha affermato un paio di giorni fa la direttrice delle risorse umane e strategie del Gruppo, Chantal Gaemperle.

Relativamente al Belpaese, nei prossimi 3 anni ci sarà spazio per oltre 2.000 giovani bravi nell’artigianato, nella creatività e nella vendita.

