In attesa di questa prossima selezione INPS per 385 laureati, presentiamo alcuni concorsi banditi dalle Province e ancora attivi. Quindi è ancora possibile candidarsi. Entriamo subito nel vivo, ecco le assunzioni a tempo indeterminato per laureati e diplomati in queste 6 province da Nord a Sud

La Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre

La Provincia di Bergamo ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di 5 istruttori tecnici. La categoria prevista è quella C (posizione economica 1) e 3 posti sono riservati ai volontari delle FF.AA.

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 12.00 del 9 dicembre e va utilizzata l’apposita procedura online presente sul portale della provincia. Il punto 9) del paragrafo “Requisiti per l’ammissione alla selezione” specifica tutti i titoli di studio ammessi alla partecipazione al concorso.

La provincia di Lecce

La G.U. n. 90 presenta i 2 bandi della provincia di Lecce per l’assunzione di:

n. 4 istruttori amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato e parziale di 18 ore settimanali;

n. 3 istruttori tecnici, categoria C, a tempo indeterminato e parziale di 18 ore settimanali;

Entrambe le selezioni prevedono la riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. Il termine per l’inoltro delle domande è fissato al prossimo 13 dicembre, compilando il modulo elettronico sulla piattaforma specificata al bando.

Passiamo alla Gazzetta Ufficiale n. 91

Più ricca di bandi ancora attivi e disponibili è la G.U del 16 novembre. Qui troviamo anzitutto i 4 bandi della provincia di Ancona nelle Marche, che nello specifico ricercano:

n. 1 dirigente profilo tecnico;

n. 6 istruttori amministrativi, categoria C, di cui 3 posti riservati ai volontari delle FF.AA.;

n. 7 istruttori geometra, cat. C, di cui 2 posti riservati ai volontari delle FF.AA.;

n. 8 contabili, categoria D, di cui 2 posti riservati a favore delle categorie protette.

In tutti i casi l’assunzione prevista è a tempo pieno e indeterminato e il termino d’invio candidature è fissato al 16 dicembre.

A seguire abbiamo ben 8 bandi di concorso della provincia di Sassari, in Sardegna. Per tutti i dettagli al riguardo (figure richieste, requisiti e termini), rimandiamo al presente articolo.

Infine arriviamo alla G.U. n. 93 dello scorso 23 novembre.

La provincia di Casera ricerca 2 unità a tempo pieno e indeterminato da in qualità di tecnico della produzione di servizi. L’inquadramento previsto è la categoria B3 e c’è tempo fino al 23 dicembre per candidarsi.

In Piemonte, la provincia di Cuneo ha pubblicato 3 bandi, tutti con scadenza 23 dicembre. In particolare si ricercano:

n. 2 istruttori amministrativi, categoria C, di cui 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA.;

n. 2 istruttori tecnici, categoria C (1 posto riservato ai volontari delle FF.AA.);

n. 1 di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.

In chiusura, considerate le diverse casistiche invitiamo i Lettori interessati a prendere visione integrale del o dei bandi di interesse.

