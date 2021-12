Uno dei modi migliori per eliminare germi e batteri da superfici e tessuti, è il vapore. Si tratta di uno strumento di pulizia ecologico ed efficace che ha anche il vantaggio di evitare gli sprechi. Quindi, une delle scelte più adatte per un’igiene completa di tutta la casa, è l’utilizzo di un pulitore a vapore. Questo perché, la forza naturale del vapore, consente di igienizzare, con il solo utilizzo di una minima quantità di acqua. Il tutto, grazie all’alta temperatura. Dunque, potremo pulire ed igienizzare, eliminando germi e batteri, senza utilizzare saponi e detergenti chimici. Questo significa, il massimo della pulizia a zero sprechi.

Difatti, spesso sottovalutato, questo metodo geniale è super efficace per pulire fughe dei pavimenti, forno, piano cottura e scarichi. Esso è l’ideale anche per soggetti allergici, in quanto il vapore elimina gli acari della polvere e gli allergeni. In più, migliora la qualità dell’aria negli ambienti della nostra casa. Ma vediamo, come utilizzarlo per effettuare la pulizia.

Iniziamo a vedere come pulire le fughe dei pavimenti, che rappresentano uno dei punti più dolenti della pulizia della casa. Infatti, pulire lo sporco che si deposita nelle fughe è davvero un’impresa difficile, ancorché si utilizzino: spazzolone, straccio e detersivi.

Con il pulitore a vapore, invece, basta dirigere il getto di vapore direttamente sulle fughe. Poi, ci si aiuta con una spazzola per rimuovere lo sporco incrostato. Ci accorgeremo che non serve tanta forza, perché il vapore agisce efficacemente, sciogliendo ed eliminando lo sporco.

Passiamo alle tubature di scarico, per pulire le quali spesso si ricorre a prodotti chimici molto forti. Essi, sono fortemente inquinanti e dannosi per la salute. Quindi, meglio servirsi di: sale, bicarbonato, limone e aceto, con l’ausilio del vapore, appunto. Anche in questo caso, quello che è normalmente un lavoro fastidioso, può diventare più semplice e veloce.

Come pulire il piano cottura e il forno con il vapore

Con il vapore si possono pulire anche il piano cottura e le griglie, in maniera efficace ed ecologica. Basta puntare il vapore intorno ai fornelli e asciugare con un panno. Ebbene, vedremo che, con una certa facilità, i residui di cibo e lo sporco incrostato scompariranno. Stesso dicasi per i contenitori per la raccolta dei rifiuti, che vanno costantemente puliti e disinfettati. Essi, infatti, sono ricettacolo di germi e batteri. Infine, sempre con il vapore, si può pulire il forno, eliminando sporco e incrostazioni in maniera agevole. In più, è ottimo rimedio per la pulizia del doppio vetro (interno ed esterno) del forno stesso.