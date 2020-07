Ecco come guardare Netflix gratis (legalmente). La semplice tv con la sua programmazione non basta più. Il mondo d’oggi è alla constante ricerca di qualcosa di nuovo, di freso e di mai visto. E qui entrano in gioco le grandi piattaforme di streaming online come ad esempio Netflix, Mubi, Amazon Video e tanti altri. Ognuno di loro, chi nata prima chi nata dopo, ha creato dei veri e propri palinsesti televisivi. Dove ogni mese è possibile guardare nuovi film o serie tv, ma anche i grandi cult che hanno fatto la storia del cinema.

Ovviamente tutto ciò ha un prezzo, come ogni cosa d’altronde… o forse Netflix no? Eravamo rimasti che Netflix aveva alzato il suo abbonamento. Netflix (NASDAQ: NFLX)aumenta il prezzo. Il rincaro è già avvenuto negli USA e in Italia. Infatti, i nostri abbonamenti Netflix sono più alti. Nessuna variazione per il piano Base, che prevede un solo schermo a 7,99 al mese. Ad essere stati colpiti, invece, sono gli utenti abbonati al piano Standard e Premium. Il primo prevede un aumento di 1 euro al mese, quindi 11,99 euro mensili. Per gli abbonati al piano Premium, invece, l’abbonamento ammonta a 15,99 euro al mese.

Sappiate che c’è una sorpresa per tutti voi

Possiamo effettivamente guardare Netflix gratuitamente e soprattutto legalmente. Ma in che modo? In realtà è abbastanza semplice. Netflix ha di nuovo inserito la versione di prova. Cosa che aveva tolto tempo fa. Quindi basta inserire mail e password e per sette giorni potrai vedere Netflix gratis. Al termine di questi giorni dovrai recedere il contratto e dopo potrai creare un’altra mail e iscriverti nuovamente.

Ovviamente diventa un po’ pesante, ma è pur sempre una possibilità se non si ha voglia di pagare l’abbonamento a Netflix. Cosa che, invece, vi suggerisco poiché vi stuferete dopo pochissimo e ad un prezzo molto onesto avrete uno streaming online ottimale. Se volete invece scoprire quali sono gli account Netflix che saranno eliminati clicca qui.