Monopattino elettrico: vantaggi e svantaggi. Moda del momento o anticipazione della mobilità futura?

A. Molti cittadini si sono recentemente orientati verso l’acquisto del monopattino elettrico, anche per il sostanzioso incentivo statale, tramite bonus, pari al 60% della spesa sostenuta.

B. Il beneficio arriva a un massimo di 500 euro e può essere richiesto dai residenti dei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Il monopattino rappresenta un pratico e poco faticoso mezzo di trasporto. Può essere utilizzato sia nel tempo libero, per passeggiate nei centri storici, sia per recarsi sul posto di lavoro. Anche chi prende un treno può trovarlo utile per accorciare i tempi tra stazione ferroviaria e abitazione o sede lavorativa. Alcuni vantaggi sono indiscutibili, come la possibilità di evitare il traffico, il costo di utilizzo ed il fatto che si possa trasportare abbastanza agevolmente.

Una soluzione ecologica

A livello ambientale i benefici sono legati alla misura con cui si riesce a ridurre l’uso di auto e moto.

Una spinta alla sua diffusione è stata proprio l’idea della necessità di una maggior tutela ecologica.

Si tratta di un mezzo di trasporto che non produce fumi né emissioni, perché non brucia alcun tipo di carburante. I motori elettrici oggi utilizzati sono perfezionati e risultano i motori più ecologici al mondo.

Monopattino elettrico: vantaggi e svantaggi

Non ci sono controindicazioni al suo uso, salvo forse in caso di età avanzata qualora i riflessi e l’equilibrio fossero compromessi. È un mezzo di trasporto ideale per i giovani.

Lo svantaggio è la limitata autonomia, che lo rende utile solo per brevi percorsi.

I rischi sono legati alla circolazione stradale, perché non si è esenti dall’essere investiti da auto, o da cadute e urti, anche con i pedoni. La velocita può incrementare il pericolo di incidenti, come accade con tutti i mezzi di trasporto. Non bisogna poi dimenticare il pericolo costituito dalle buche o dalla cattiva pavimentazione stradale di molte città italiane. Questi problemi rendono piuttosto difficile la mobilità di un monopattino, che ha ruote alquanto piccole.

Sono sempre consigliati l‘uso di un casco, come quelli usati per le bici o gli skateboard, oltre alla moderazione della velocità. Il casco è obbligatorio in ogni caso per i minorenni.

Quali sono le regole?

Il Ministero dei Trasporti ha fissato l’età minima per la guida del monopattino elettrico dai 14 anni in su.

I monopattini elettrici possono circolare sulle strade urbane con limite di 50 Km/h, dove dovranno andare al massimo a 25 Km/h. Possono andare sulle extraurbane solo se ci sono piste ciclabili. Nelle aree pedonali il limite di velocità scende a 6 Km/h. Il limite di potenza del motore è di 500W. Nelle ore serali le luci davanti e dietro devono essere accese e si dovrebbe usare un giubbotto riflettente. Per quanto riguarda le trasgressioni, le multe corrisponderanno a quelle previste dal codice della strada per le biciclette.