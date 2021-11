Il dado è tratto. Dopo un po’ di giorni di attesa, alcuni minuti fa il Ministro dell’Economia e Finanze, Daniele Franco, ha svelato le cedole del BTP Futura 2033. Da lunedì 8 e fino alle 13.00 di venerdì 12, salvo chiusura anticipata, sarà possibile investire su questo prodotto emesso e garantito dallo Stato.

Si tratta di un bond studiato per la famiglia e il piccolo risparmiatore (retail bond) che presenta elementi caratteristici.

Abbiamo già esposto i 7 vantaggi d’oro del BTP Futura 2033 a beneficio di chi ha soldi sul conto. Oggi abbiamo anche i tassi d’interesse, per cui il cerchio è chiuso. Infatti, ecco come guadagnare il 14,80% sicuro più 2 premi extra con un BTP 100% garantito dallo Stato.

Come funzionano i rendimento del neo BTP?

Questa obbligazione di Stato offre tassi fissi e crescenti nei suoi 12 anni di vita (step-up), così come avviene per i buoni fruttiferi.

Il BTP Futura 2033 è stato diviso in 3 quadrienni e a ognuno di essi è stato assegnato un preciso tasso d’interesse. La serie dei tassi cedolari minimi comunicata stamane potrebbe essere rivista al rialzo alla chiusura del collocamento.

Tuttavia, il tasso cedolare dei primi 4 anni resterà invariato, a prescindere dalle evoluzioni del mercato nei prossimi giorni. Inoltre, nelle precedenti 3 emissioni di BTP Futura i tassi annunciati alla vigilia sono stati poi sempre riconfermati a collocamento chiuso. Avverrà lo stesso anche con la quarta serie? Lo sapremo con certezza tra una settimana.

La struttura cedolare del BTP Futura 2033

Veniamo finalmente alla struttura cedolare del neo bond:

0,75% per i primi 4 anni;

1,25% dal quinto all’ottavo anno;

1,70% dal nono al dodicesimo anno.

A questo punto siamo in grado di calcolare la cedola media ponderata del bond. In sostanza abbiamo:

[(0,75% X 4 anni) + (1,25% X 4 anni) + (1,70% X 4 anni)] = 14,80% : 12 anni = 1,233%.

Il tasso medio annuo di chi compra il BTP in emissione e lo tiene fino a naturale scadenza è pari all’1,233% lordo annuo (1,079% netto).

Inoltre vanno aggiunti i 2 extra rendimenti, ossia i 2 premi fedeltà corrisposti al termine dell’ottavo (2029) e dodicesimo anno (2033). In particolare, i soldi del ricco premio fedeltà del BTP Futura 2033 si aggiungono agli interessi e si calcolano così.

Quindi sommando il doppio premio fedeltà (e dividendoli per i 12 anni di durata) si ottiene un piccolo rendimento ulteriore. Questo fa crescere la cedola media ponderata annua calcolata in precedenza.

Ecco come guadagnare il 14,80% sicuro più 2 premi extra con un BTP 100% garantito dallo Stato

A questo punto la domanda chiave di ogni piccolo risparmiatore è la seguente: i tassi possono considerarsi interessanti?

In realtà tutto dipende dagli obiettivi del singolo risparmiatore. Chi ricerca strumenti a tasso fisso (e crescenti, in questo caso), a garanzia dello Stato e a basso rischio, le opzioni tra cui scegliere non sono tante.

Per avere un termine di riferimento possiamo vedere quanto rende stamane un BTP a tasso fisso e costante, di pari durata. Il bond con scadenza 1° settembre 2033 (anni residui: 11,82) ha rendimento effettivo netto annuo di circa lo 0,943%.

Come avevamo ipotizzato qualche giorno fa, il rendimento del BTP Futura 2033 è a premio rispetto al pari durata, ma a tasso costante. Ora molto (o tutto?) dipenderà dal tasso d’inflazione medio dei prossimi 12 anni, per capire qual potrebbe essere il rendimento reale.

