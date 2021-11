A qualsiasi età, il corpo cerca sempre di comunicare con noi e lo fa attraverso dei segnali più o meno chiari. Infatti, l’organismo prova a farsi sentire e ad esprimersi con sintomi e segni, che possano in qualche modo attirare la nostra attenzione, ma che spesso non tutti colgono. Non è sempre così facile come sembra riuscire a capire cosa il corpo stia tentando di dirci e, proprio per questo motivo, dovremmo prestare attenzione a qualsiasi aspetto della nostra salute. Con l’aiuto di uno specialisto o del nostro medico di fiducia, poi, potremo certamente trovare delle risposte concrete ad alcuni dubbi che, attraverso questi segnali, potrebbero essere sorti in noi.

Mal di testa sonnolenza e visione offuscata durante quest’età potrebbero essere sintomi di un tumore comune

Come abbiamo appena specificato, l’organismo tenta in tutti i modi di comunicare con noi. Sarà poi nostro dovere ascoltarlo per poter proteggere la nostra salute al meglio. Per riconoscere i segnali, ci basterà informarci, così da capire cosa dire con esattezza al nostro medico di fiducia. Per esempio, in un articolo, avevamo spiegato come questo segnale possa indicare la presenza di colesterolo cattivo nel sangue. Oppure, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un sintomo molto comune, spesso confuso con le emorroidi, di un tumore. Oggi ci concentriamo su quest’ultima malattia, riportando alcuni sintomi dell’astrocitoma nei bambini. Infatti, mal di testa sonnolenza e visione offuscata durante quest’età potrebbero essere sintomi di un tumore comune.

Astrocitoma nei piccoli, di che cosa si tratta

In questo caso stiamo parlando di un tumore che coinvolge il sistema nervoso. Tutte le informazioni che abbiamo riguardo questa malattia sono accuratamente riportate dall’AIRC. Iniziamo con il dire che i tumori del sistema nervoso centrale sono al secondo posto a livello di diffusione nei bambini, e si presentano soprattutto in quelli che hanno alcune malattie piuttosto gravi. Tra queste, possiamo annoverare la sindrome di Li-Fraumeni o la sclerosi tuberosa. Si tratta di un tumore che può svilupparsi in diverse aree del sistema nervoso centrale e che quindi può riportare dei segnali diversi a seconda della zona. Diciamo, però, che ce ne sono alcuni, generali e comuni, che possono essere un campanello d’allarme. Tra questi, come abbiamo già specificato, ritroviamo senso di sonnolenza, vista offuscata o mal di testa.

Ma ovviamente questi tre segnali da soli non ci dicono assolutamente nulla. Per iniziare a pensare a questa ipotesi, dovremmo trovare anche dei disturbi a livello comportamentale oppure dei problemi del bambino nel mantenersi in equilibrio. E certamente anche vomito e nausea, uniti a questi sintomi, potrebbero essere un’altra spia. Ovviamente, anche riscontrando tutti questi segnali, assieme all’irritabilità e alla perdita di appetito, non vuol dire per forza che ci troviamo dinanzi una situazione così grave. In qualsiasi caso, l’unica cosa da fare è non farsi prendere dal panico e chiamare subito il nostro medico di fiducia. Lui certamente potrà dirci, in modo più concreto, cosa dovremo fare.