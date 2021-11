Spesso e volentieri troviamo in casa dei fastidiosi ospiti. Essi possono essere ragni, scarafaggi o ancora peggio roditori. Tenerli alla larga può diventare una vera e propria lotta quotidiana. Si possono però cacciare via topi e insetti da casa, balconi e giardino con questo strumento che li allontana senza ucciderli. Oltre a questi insetti, però, ci sono anche i moscerini che danno sempre un’impressione di sporcizia e trascuratezza. Per fortuna debellarli è semplice. Infatti è possibile allontanare definitivamente i fastidiosi moscerini della frutta con questo prodotto naturale che tutti abbiamo a casa. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo sfruttare al meglio questo meraviglioso articolo.

Le condizioni ottimali per la loro proliferazione e i rimedi più comuni

Questo genere di moscerini è attirato dalle sostanze zuccherine. Per cui è meglio evitare di tenerle esposte. La frutta soprattutto, una volta che è giunta ad un grado di maturazione ottimale, dovrebbe essere poi riposta in frigorifero per risolvere il problema direttamente alla radice. Se però ci fossimo dimenticati di questo passaggio non c’è da preoccuparsi. Si possono infatti creare delle trappole a base di materiali dal gusto dolce. Basta infatti mescolare dello zucchero bianco in un bicchiere d’acqua con un cucchiaio e ricoprire con della pellicola trasparente. Su questa vanno fatti dei piccoli fori che permetteranno agli insettini di entrare, ma ne impediranno l’uscita. Allo stesso scopo sono utili anche altri liquidi come la birra, l’aceto di mele e il vino, specialmente quello rosso.

Allontanare definitivamente i fastidiosi moscerini della frutta con questo prodotto naturale che tutti abbiamo a casa

Se però si volesse provare qualche trucco che non richieda l’uccisione di queste creature, allora basta agire in maniera preventiva. Ci sono infatti degli odori che questi insetti non sopportano e che gli umani, d’altro canto, trovano anche gradevoli. Stiamo parlando nello specifico del geranio, della citronella e dell’eucalipto. Si possono tenere sia delle piantine, nei casi in cui è possibile, oppure utilizzare degli oli essenziali profumati. Bastano infatti poche gocce per arrivare a una risoluzione del tutto definitiva. Le si può mettere all’interno di un diffusore oppure intingerci un bastoncino. Questo basterà a diffonderne il gradevole profumo, prevenendo la comparsa di questi piccoli insetti.

